台人最想去日本景點是這裡 虎航攜手樂天推航空聯名卡

瞄準後疫情時代國際旅遊市場，台灣虎航攜手樂天推出全新航空聯名卡—「樂虎卡」，提供台灣虎航購票全年3%回饋、旅日消費最高2.5%回饋，同時配合近萬家日本人氣商店折扣與退稅，最低5折起，更可無限次免費使用日本9大機場內配合機場休息室。

根據樂天集團與台灣虎航進行的社群口碑資料庫調查，疫情期間去年10月至今年3月網友討論聲量16萬筆分享《旅日渴望大數據》報告。台灣人旅遊最愛的前五大城市依序為：東京、京都、北海道、大阪、沖繩，其中，人氣超高的「東京迪士尼樂園」更成為網友認為必踩的東京景點，而即將於2023年開幕的「東京哈利波特影城」同樣具有超高討論度，極富潛力成為下一個台灣人擠破頭的打卡景點。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰致詞時說，樂虎卡的推出對提振觀光有很大幫助，而且日本又是台灣人最喜歡去的海外旅遊地點，期待邊境能早日開放，而且日本各地政府、商家業者都在期盼能重新迎接台灣旅客。他也說，明日開始日本將鬆綁邊境防疫措施，10日起開放外國旅行團體行程入境日本，是疫情爆發以來的首次。

日本長年獨占台灣人最愛旅遊目的地排行榜冠軍，2019年度國人赴日旅遊人數達近五百萬人次，榮登當年榜首，更占總出國人數超過三成。