快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

台人最想去日本景點是這裡 虎航攜手樂天推航空聯名卡

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
瞄準後疫情時代國際旅遊市場，台灣虎航攜手樂天推出全新航空聯名卡—「樂虎卡」。記者／盧逸峰攝
瞄準後疫情時代國際旅遊市場，台灣虎航攜手樂天推出全新航空聯名卡—「樂虎卡」。記者／盧逸峰攝

瞄準後疫情時代國際旅遊市場，台灣虎航攜手樂天推出全新航空聯名卡—「樂虎卡」，提供台灣虎航購票全年3%回饋、旅日消費最高2.5%回饋，同時配合近萬家日本人氣商店折扣與退稅，最低5折起，更可無限次免費使用日本9大機場內配合機場休息室。

根據樂天集團與台灣虎航進行的社群口碑資料庫調查，疫情期間去年10月至今年3月網友討論聲量16萬筆分享《旅日渴望大數據》報告。台灣人旅遊最愛的前五大城市依序為：東京、京都、北海道、大阪、沖繩，其中，人氣超高的「東京迪士尼樂園」更成為網友認為必踩的東京景點，而即將於2023年開幕的「東京哈利波特影城」同樣具有超高討論度，極富潛力成為下一個台灣人擠破頭的打卡景點。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰致詞時說，樂虎卡的推出對提振觀光有很大幫助，而且日本又是台灣人最喜歡去的海外旅遊地點，期待邊境能早日開放，而且日本各地政府、商家業者都在期盼能重新迎接台灣旅客。他也說，明日開始日本將鬆綁邊境防疫措施，10日起開放外國旅行團體行程入境日本，是疫情爆發以來的首次。

日本長年獨占台灣人最愛旅遊目的地排行榜冠軍，2019年度國人赴日旅遊人數達近五百萬人次，榮登當年榜首，更占總出國人數超過三成。

台灣虎航董事長陳漢銘說，雖然疫情仍起伏變化，在防疫工作確實執行下，持續為新的生活型態進行超前部屬，虎航不僅在人力招募、機隊拓展皆如計畫推進，更期待透過本次與台灣樂天信用卡的合作，為民眾帶來更多的旅行渴望，以及實際的禮遇優惠，邁向旅遊產業的復甦與更多經濟發展的第一步。

台灣虎航董事長陳漢銘說，虎航在人力招募、機隊拓展皆如計畫推進。記者／盧逸峰攝
台灣虎航董事長陳漢銘說，虎航在人力招募、機隊拓展皆如計畫推進。記者／盧逸峰攝
瞄準後疫情時代國際旅遊市場，台灣虎航攜手樂天推出全新航空聯名卡—「樂虎卡」。記者／盧逸峰攝
瞄準後疫情時代國際旅遊市場，台灣虎航攜手樂天推出全新航空聯名卡—「樂虎卡」。記者／盧逸峰攝
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（左三）出席「樂虎卡」發行記者會。記者／盧逸峰攝
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（左三）出席「樂虎卡」發行記者會。記者／盧逸峰攝

台灣虎航 日本

相關新聞

中鋼單是鋼胚爐減排 5月就取得36座大安公園減碳量

中鋼（2002）節能減排行動持續有好成績。最新針對鋼胚熱進爐優化，以減少使用加熱燃料，5月共取得1.4萬公噸溫室氣體抵換...

台人最想去日本景點是這裡 虎航攜手樂天推航空聯名卡

瞄準後疫情時代國際旅遊市場，台灣虎航攜手樂天推出全新航空聯名卡—「樂虎卡」，提供台灣虎航購票全年3%回饋、旅日消費最高2...

中鋼鋼胚熱進爐優化取得1.4萬噸溫室減量抵換額度

中鋼(2002)為降低溫室氣體排放及減少鋼胚加熱燃料之使用，自2015年於廠內執行鋼胚熱進爐優化方案，並於2020年通過...

房市冷卻！四大房仲5月交易量持續降溫 量縮1-2成

疫情急速升溫，房市轉冷，四大房仲今（31）日發布5月自家門市交易量，全台交易量持續呈現衰退、停滯現象，與4月相比，減少1...

TOD帶動商機 新莊知產專用區都市計畫公告實施

新北市府為落實「三核心」政策，主動盤點市有閒置土地，將捷運新莊產業園區站旁共計3公頃停車場用地及機關用地變更為特定產業專...

議價好時機？看屋數量大減3成 專家：有望重演去年劇本

疫情快速升溫，5月房市大受影響，對房市交易也產生明顯干擾，信義房屋今（31）日發布5月網路預約看屋數量，線上看屋的人數，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。