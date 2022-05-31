中鋼鋼胚熱進爐優化取得1.4萬噸溫室減量抵換額度

中鋼(2002)為降低溫室氣體排放及減少鋼胚加熱燃料之使用，自2015年於廠內執行鋼胚熱進爐優化方案，並於2020年通過環保署溫室氣體抵換專案註冊，今(2022)年5月取得14,089噸溫室氣體抵換專案減量額度，展現出中鋼致力推動節能減排的成果及高度決心。

鋼鐵製品與人們的生活息息相關，其中熱軋、冷軋鋼品需分別經過鋼廠的熱軋、冷軋等製程生產後，再交由下游用鋼業者進一步加工成汽車、家電、家具等生活常見產品。其中熱軋製程所使用的原料就是鋼胚，生產排程上需先置放於儲區內，待鋼胚數量足夠時再送入下游製程前端的加熱爐內，展開後續軋鋼生產作業。中鋼為降低鋼胚於儲放期間所造成的熱損失，並在加熱爐中使用少量燃料即能加熱鋼胚至可軋延的溫度，自2015年開始執行鋼胚熱進爐優化方案，於鋼胚儲區增設保溫設備，同時優化煉鋼、軋鋼排程系統，不僅縮短鋼胚加熱時間，提升生產效率，更有助降低溫室氣體排放。

中鋼鋼胚熱進爐優化方案依據環保署TMS-II.017溫室氣體減量方法學，經委託第三方公正查驗機構DNV公司進行確證作業後，於2020年獲環保署審查通過溫室氣體抵換專案註冊。中鋼將一年期的執行監測成果，經洽請BSI公司完成查證後，並向環保署提出溫室氣體減量額度申請，今年5月順利取得14,089噸溫室氣體抵換專案減量額度，相當於36座大安森林公園每年的減碳量。

面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，中鋼將積極規劃諸如鋼胚熱進爐優化方案的減碳行動，提升製程能效及餘熱回收，並整合集團資源，持續推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業經營雙主軸，並落實節能減碳目標，善盡企業社會責任。