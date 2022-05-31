TOD帶動商機 新莊知產專用區都市計畫公告實施

新北市府為落實「三核心」政策，主動盤點市有閒置土地，將捷運新莊產業園區站旁共計3公頃停車場用地及機關用地變更為特定產業專用區及交通用地，藉由大眾運輸導向發展（TOD），帶動發展商業中心。

新北市城鄉局表示，主要計畫及細部計畫分別於2022年5月27日及28日公告實施，將由市府地政局及交通局分別招商，可望匯聚商機及人潮、創造國門新意象。

新北市長侯友宜日前宣示，為均衡大漢溪南、溪北地區發展，除於三重捷運先嗇宮站旁規劃第二行政中心，更指示跨局處應合作檢討活化溪北地區公有土地。本案基地位於機場捷運及環狀線捷運交會之新北產業園區站旁，除有雙捷運場站優勢，另因鄰近新北產業園區、五股、頂崁及頭前工業區，深具產業群聚發展潛力。考量區位屬性及落實TOD，故劃設1.56公頃特定產業專用區及1.5公頃之交通用地。

新北市城鄉發局長黃國峰進一步表示，新莊、三重及新板特區是帶動新北國際化發展之三大軸心區域，本次變更之新莊特產區即位處三軸心核心區域，後續將政策性引進知識密集金融研發等科技產業，並提供衍生性支援服務，造福周邊新莊、五股、三重及新北產業園區內既有3.5萬家業者，可有效鏈結在地產業發展脈絡。

另外，因位處機場捷運進入大台北市區的門戶，為塑造城市意象及自明性，明訂特產區之建物高度不得低於160公尺，期望創造地標型建築、打造複合式產業立體化發展特區，後續將由市府地政局及經發局合作招商，落實計畫目標。

另外，考量產業活動衍生之就業、商務等通勤移動需求，本次亦劃設1.5公頃交通用地，規劃設置溪北交通轉運站，並以空橋連接捷運站及特定產業專用區，作為地方交通節點、有效串連人行空間。除可滿足通勤族短程公車捷運轉乘需求，未來預計規劃中長途客運轉運站，以紓解位於三重重陽路上現行車流壅塞的轉運壓力，並與板橋轉運站互相搭配，藉由均衡溪南、溪北轉運量能，期望提供新北市民更便利的交通轉運服務。

次變更引進產業活動及交通運輸，結合軌道建設營造新北新型態立體化產業發展特區。全案都市計畫之主要計畫及細部計畫已分別於2022年5月27日及28日公告實施。