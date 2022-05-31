LINE Pay攜手多家餐飲品牌祭吃貨補貼 狂送超過百萬點

行動支付龍頭LINE Pay宣布攜手多家餐飲品牌祭出美食補貼專寵吃貨，瞄準「夯咖啡」、「夯茶飲」、「夯蔬食」合作店家狂灑上百萬點紅包和優惠神券。即日起至6月底，LINE Pay用戶於指定咖啡、茶飲店家消費滿額抽紅包，有機會直接將免費飲品帶回家，人氣蔬食餐廳消費滿額立即享LINE POINTS 10％回饋；於LINE Pay「合作通路」上點選指定主題標籤，再領取NT$5、NT$30、NT$50加碼優惠券。

不僅如此，LINE Pay續推Uber Eats消費滿額回饋搶攻宅美食商機，6月12日前再撒35萬份紅包、包包有獎；六月於momo、PChome、光南、博客來、加油站等指定合作通路使用LINE Pay消費，皆有機會獲得高額回饋。

玩味盛夏 夯餐飲系列店家滿額享支付回饋 點選合作通路主題標籤再加碼折抵優惠

美食饕客看過來，LINE Pay一口氣集結全台40家知名咖啡廳、話題茶飲和人氣蔬食餐廳推出超強支付優惠。LINE Pay用戶於Flash Coffee、CAFE!N、COFFEE LAW等指定咖啡名店消費滿NT$99即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 99點回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「夯咖啡」標籤，再加碼領取NT$30專屬優惠券；指定連鎖茶飲品牌包括再睡5分鐘、約翰紅茶公司、萬波島嶼紅茶等話題茶飲店消費滿NT$50即有機會獲得LINE POINTS 50點紅包，點選「合作通路」的「夯茶飲」標籤再額外領取NT$5優惠券，兩項支付回饋最高等同豪氣送LINE Pay用戶免費喝飲品。

解救夏日胃口，走一趟蔬食餐廳換換口味，LINE Pay攜手Herbivore、Miacucina、小小樹食等時尚蔬食品牌推出單筆消費滿NT$500立即享有LINE POINTS 10%回饋，拿出手機點選LINE Pay「合作通路」中的「夯蔬食」標籤，再加碼領取NT$50專屬優惠券，LINE Pay滿滿誠意邀請老饕們輕鬆吃好喝滿，活動一路到六月底截止。

安心網購 LINE Pay加碼Uber Eats 35萬份紅包大方送 電商快閃購物優惠同步曝光

因應行動網購需求及用戶好評支持，LINE Pay攜手Uber Eats平台持續加碼回饋，6月12日前再發出35萬份紅包，鼓勵用戶使用零接觸支付體驗美食生鮮外帶外送的便利性。即日起於Uber Eats平台使用LINE Pay單筆消費滿NT$269可獲贈紅包一份，最高有機會抽中LINE POINTS 66點(每帳號最高限得30份紅包)。因應618網購節提前開戰，LINE Pay與momo、PChome推出夜間快閃購物驚喜，6月17日20:00-23:00於兩大電商平台購物單筆消費滿NT$12,000可享LINE POINTS 4%回饋，滿NT$24,000再享7%回饋，等同最高享有11%回饋！

生活抗漲 光南消費滿額最高9%回饋 博客來限時優惠搶先看 開車族LINE Pay持續應援

持續用LINE Pay消費抗漲享優惠！生活用品批發店光南首度推出LINE Pay用戶消費滿額回饋，即日起至6月12日單筆消費滿NT$299立即享5%回饋，綁定中國信託LINE Pay卡、富邦J POINTS卡/JU卡、聯邦賴點卡或一卡通MONEY，筆筆再獲額外加碼的LINE POINTS 4%回饋，最高累計9％回饋；6月7日10:00至6月8日18:00博客來優惠限時釋出，用戶消費滿NT$3,000享LINE POINTS 3%回饋，消費滿NT$5,000再加碼4%回饋；LINE Pay也持續擴大行動支付加油推廣，即日起至9月30日止，於加油站消費滿NT$500即可抽紅包，最高可享LINE POINTS 66點回饋，每人每月限抽5次。