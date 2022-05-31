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議價好時機？看屋數量大減3成 專家：有望重演去年劇本

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

疫情快速升溫，5月房市大受影響，對房市交易也產生明顯干擾，信義房屋今（31）日發布5月網路預約看屋數量，線上看屋的人數，較疫情前減少約3成，反映疫情讓部分民眾放緩看屋步調，同時因為民眾減少外出等行為，看屋行程明顯減少，售屋意願較高的屋主有感疫情嚴峻，也願意在價格上微讓步，議價空間略微增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房市受疫情影響發展軌跡與去年相似，從疫情確診人數大量增加後，看屋數量就明顯減少，今年網路看屋數量較疫情前減少約3成。

曾敬德指出，以去年的經驗來看，一旦疫情發展開始趨緩後，遞延買盤就會陸續回籠，研判今年有機會重演去年的劇本，有機會在疫情受控後，看屋人潮也會逐漸回流，目前看屋數量已經有觸底緩步回溫的跡象。

雖然疫情導致房市短期交易放緩，不過物件銷售的流通天數並未同步變慢，5月成交物件的成交中位天數，還是維持在1個月左右，反映市場上容易銷售的，還是新釋出且價格較有吸引力的房屋。

信義房屋統計發現，5月成交房屋的議價空間，微幅增加0.5個百分點，反映現在雖然還是賣方市場，但5月屋主對於價格的期待已經略為鬆動，在價格稍放軟後還是能夠加快交易速度。

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