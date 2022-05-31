自發性「類三級」防疫冷卻房市 5月全台交易量月減2成

國內疫情再度升溫，自4月底單日確診數快速增加，原本有意購屋的民眾也放緩看屋腳步，購屋態度明顯轉趨觀望。根據永慶房產集團統計，5月房市與4月相比，全台交易平均量縮約2成，其中台北縮26%，新北少29%，桃園縮21%，新竹縣市少17%，台中縮18%，台南與高雄則分別量縮6%與15%。

若與去年5月相比，全台交易量則縮13%，其中，台北量縮17%，新北減少11%，桃園量縮15%，台中減少17%，台南與高雄則分別減少28%與11%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，通常第二季是傳統房市交易旺季，4月交易量受到先前央行升息、政府打炒房政策影響，市場觀望氣氛轉濃，而國內疫情也出現升溫跡象，5月初本土確診人數激增，雖政府未調升疫情警戒，但民眾自發性減少社交活動、降低群聚，看屋量明顯減少，房市交易受衝擊，5月房市交易量較4月減少20%，尤其以疫情重災區的北、北、桃三大都會區量縮幅度最大，均超過二成，其餘四大都會區減少幅度在6%至18%之間。

陳金萍補充，去年5月也正值國內疫情大爆發，房市交易瞬間轉冷，但今年5月全台交易量表現皆遜於去年同期，顯見今年房市受疫情衝擊更甚去年，年增率自4月開始已連續兩個月呈現負值，今年房市交易增幅逐步收斂中，第二季交易量恐不樂觀。