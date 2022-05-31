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新店又要飛了？全台最大聯開案招商、估引入1.1萬人

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／仲量聯行提供
示意圖。圖／仲量聯行提供

全台最大捷運聯開案「十四張站暨南機廠土地開發案」今(31)日公告招商。仲量聯行董事總經理趙正義表示，此案為新北環狀線與安坑輕軌交會站，基地約4.3萬坪，將規劃複合式大型商業及住宅開發，預計投資金額520億元，將引入1.1萬人口，商場及辦公室進駐後可創造約1.2萬個就業機會，為新店地區經濟注入活水。

趙正義表示，本案位居新店溪河畔，以環狀線連結新店線、安坑輕軌連結安坑地區，雙捷運優勢型塑大新店生活圈，並以快速道路15分鐘直達信義計畫區、串聯雙北核心地區。安坑輕軌將於111年底完工通車，交通便捷路網將大新店共榮捷運生活圈，使其成為雙北重要核心發展及企業辦公首選區域。

業者表示，此案區位南側為央北重劃區，為新北市住宅房市發展重點區域之一；緊鄰的十四張（B單元）區段徵收區預計115年完成工程作業，將提供寬敞道路系統、轉運站、公園等公共服務設施，使區域生活環境更臻完善。

趙正義表示，個案投資人未來開發工程從人工平台層開始規劃興建，與現有捷運設施共構範圍僅為地下2層的停車場空間，和其他場站地上建築尚須與捷運站體共構之工程界面比起來，更為簡單且便於規劃。此案於今 (31)日正式公告上網，並於12月15日截止收件。

趙正義表示，仲量聯行積極參與新北市政府捷運土地開發推動政策，環狀線板新站已於5月23日截標，現正進行甄選作業，預計第三季與最優申請人完成簽約，新埔民生站及新北產業園區站刻正公告招商中；三鶯線永吉公園、三峽站等預計今年第四季公告招商，透過捷運聯開案件開發，打造新北TOD捷運生活圈。

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