中工：陶朱隱園預計第2季銷售 將邀金字塔級客戶參觀

中華工程（2515）今（31）召開股東會，其中最備受矚目的旗下自建案「陶朱隱園」預計今年第2季開始銷售，中工表示，由於陶朱隱園屬於金字塔的頂端，為了保護客戶的隱私，暫時不對外公開參觀，但保證今年一定會開始銷售，並邀請金字塔級別的客戶來參觀。

中工去年受惠「京華城」購物中心股權處分利益認列，營收達171.96億元，EPS達1.75元，今股東會通過配息0.534元，為2003年以來配息最佳。

中工近年積極轉型建設有成，深耕民生社區都更案，目前第一期「中工常翠」已完銷，第二期「中工耘翠」銷售九成，僅剩9戶，第三期「中工碧硯閣」目前熱賣中，另，民生社區都更案第四期「延壽J區」也於去年底與住戶達成共識取消代拆申請。

針對下半年營運發展，中華工程董事長朱蕙蘭表示，有兩大方向，首先是旗下自建案，將朝綠建築、淨零排碳目標邁進，盡到社會責任，今年民間都更案，總銷共165億元，至於土城雲宇宙產業園區案，分出租與銷售部分，預計今年第4季銷售，總銷160億元。

公共工程方面，在手案量600億元，預期今年目標再承攬160億元，由於缺工料漲的關係，會挑選對公司有利、擁有優勢的工程，並以三年內可完成公共工程為主。

展望今年房市，朱蕙蘭表示，疫情嚴峻、政府嚴打炒房，投資客已經逐步退場，預期央行在選擇性性用管制上也會趨緩，以北部來說，需求仍強勁，中南部在半導體等科技大廠話題下，周遭房價有所支撐，不至於跌價，不過其他區域的價格應該會略微降溫。

朱蕙蘭指出，預期疫情緩解後，不動產會隨著全球強勁復甦、通膨壓力而快速復原，但疫情以及政策打炒房所帶來的「量變」，會造成中長期商用不動產投資市場「質變」，進而影響不動產市場趨勢，其最明顯趨勢為「以租代買」或「先租後買」崛起。