國境解封在即 雄獅疫後首度大規模徵才釋出500職缺

國際觀光市場逐漸復甦，台灣有望於下半年鬆綁國境，為加速疫後觀光佈局，雄獅集團宣布，將擴大招募通路、產品、行銷、管理、數位科技、國際人才等，預計開出逾500個職缺，目標是將集團人力恢復至疫情前水準，海外分公司同步啟動徵才計畫。

雄獅表示，由於疫情讓旅遊市場出現大轉變，集團以多元的旅遊服務為根基，導入資訊化與知識管理系統，積極朝向生活產業發展，多角化經營餐飲品牌、傳媒行銷等事業，疫情以來更致力串聯整合國內交通和觀光場域，深耕台灣旅遊市場，隨著國境解封漸露曙光，集團開始積極整備出境旅遊人力，盤點相關資源、提前做好產品規劃，做好準備迎接出境旅遊開啟的那一天。

雄獅表示，未來雄獅集團生態系將圍繞著讓「旅遊體驗價值最大化」，從旅遊到生活產業，這些新事業發展需要大量的創新及跨領域專業人士投入，包括Web 3.0技術與應用、服務體驗設計、國際化人才。

雄獅指出，本次擴大徵才計畫預計招募旅遊服務業務、產品規劃人員、行銷企劃、視覺設計、遊覽車駕駛、財務專員、人力資源、經營企劃、軟體工程師等，共計逾500個職缺，人才回聘計畫也同步進行中，工作地點遍及台北、台中、嘉義、高雄、屏東、台東等地，員工還有機會可以海外輪調，錄取後將提供完整通識課程及旅遊專業基礎訓練，為員工培植紮實技能。