台灣國際醫療暨健康照護展6月登場 展示臺灣醫材創新力

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」，將於6月16日至18日於南港展覽二館展出，聚焦「專業醫材」、「防疫用品」、「原料與組件」、「智慧醫療」、「紡織應用」、「美容保養」六大重點領域，結合機械製造、醫療、紡織、化工、資通訊等各產業，打造最完整的媒合採購平台，掌握醫療產業的跨界商機。

隨著智慧化發展，大數據、AIoT、自動化應用逐漸進入我們的生活之中，帶來新形態數位健康革新，台灣國際醫療暨健康照護展攜手台灣數位健康產業發展協會特別打造「健康生活，新日常 (New Healthcare, New Lifestyle)」情境館，呈現日常個人健康管理、科技防疫、遠距看診、智慧監測、照護輔具的情境體驗，共計13家廠商18項產品進駐情境館，讓參觀者身歷其境感受科技結合健康的生活樣貌。

其中，遠距醫療方案、線上醫師諮詢平台、防疫消毒機器人、智慧穿戴裝置及智慧型運動機等皆為疫情下需求度及詢問度最高的產品與服務。

今年展覽中聚集眾多指標業者，其中臺灣紡織大廠聚陽實業跨足健康領域，將於醫療展中展示EMS(Electrical Muscle Stimulation)應用，透過電流刺激皮下神經與肌肉群，帶動肌肉群運動收縮放鬆，以鍛鍊不易訓練與缺少運動的肌肉群，產品結合時尚的紡織元素，與輕薄無線材的特點，不論居家外出、辦公空間或健身場皆可方便使用。

致力於醫療照護領域的雃博Wellell今年將於醫療展中主打Optima系列高階醫療氣墊床，展出自動翻身減壓氣墊床及俯臥位氣墊床等新產品。俯臥位氣墊床提供單人護理的轉頭模式操作，擁有客制化獨立單管洩氣，以及獨特減壓面枕可避免壓傷生成，提升中重症新冠肺炎患者俯臥位照護效果及品質，在全球疫情期間，已成為醫院醫護人員減輕照護病人負擔的重要醫材。

老牌醫材大廠CSD中衛求新求變，除了大家熟知的彩色口罩大玩時尚創意之外，也將於展中展出與精品品牌、藝人合作、典禮活動等聯名款式。此外，也將展出多樣新品，如可用於眼睛術後照顧的「眼部清潔棉」以及添加木醣醇及鈣的「潔牙濕巾」，提供更多樣化的家庭照護與選擇。

展覽期間「Beyond the Medtech 醫健大未來」產業論壇更是展覽另一大亮點活動，邀請到醫院端、科技端、創投端專家代表共同分享產業的「科技力」、「新創力」及「經營力」，探討醫療產業升級轉型的方向，特別邀請到彰濱秀傳紀念醫院院長黃士維及敏盛醫療體系執行長楊弘仁，從經營管理的觀點分享如何擘劃智慧醫療藍圖。