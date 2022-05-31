長榮航看好貨運「五追六趕」 客運解封後機票漲定了

長榮航空（2618）今（31）日舉行股東會，董事長林寶水、總經理經孫嘉明同步持續看好航空客、運市場。大陸上海的航空貨運需求出籠，使得5、6月航空貨運市場出現化學變化，已經從「五窮六絕」變為「五追六趕」。看好客運後的解封復飛商機，推估第4季客運座位數可望恢復2019年到5成，歐洲的米蘭跟慕尼黑解封第4季有望開航，油價等各項成本攀升，機票無可避免一定是漲價。

長榮航空董事長林寶水回應股東提問，後疫情時代機票價格非漲不可，主要是受到成本攀升影響；首先油價高漲對於航空業來說是一個很大的變數，油價占成本已經達3成，如果油價居高不下，還有可能攀升到4成，全球的機票價格都是往上攀升，像美國地區的國內票價就漲很兇，通膨造成很多地勤代理的成本都增加，航空公司各項成本增加，必須反應在票價上，疫後的票價最少會漲3成以上，希望今年營收、獲利會比去年好。

長榮航空總經理孫嘉明補充表示，客運市場的解封後需求商機充滿潛力，推估第4季客運座位數可望恢復2019年到5成，客運市場的布局也會陸續恢復，今年度長榮航也已經規劃新航點，7月恢復曼谷航班，歐洲航點米蘭跟慕尼黑也考慮在解封後列入開航規劃。

長榮航空有2架787新機將於第4季交機，考量到客運市場解封後的需求，會陸續強化客運布局；今年度比較明確新航點規劃，預計國內如果在7、8月解封，歐洲米蘭跟慕尼黑最快也會在第4季開航。

另外，全球航空客運市場都受到邊境管控影響，隨著各國陸續解封，國內也會開始開放邊境管控，7月恢復曼谷航班，亞洲航點還有菲律賓，在第4季也會列入開航規劃。