確定走冷了！新北交易月減24%、桃園高雄雙殺

住商機構企研室統計旗下加盟店5月成交業績，與4月相比，六都全部減少，新北較上月減少24%最多，桃園減少約20%，台中減少16%，北市、高雄均月減11%，台南減少4%最少。和去年同期相比，全台小增1.6%。

住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，政府打炒房接二連三，加上預期6月升息，民眾觀望心態濃厚，本月銷售狀況僅比去年5月三級管制時多了1.6%，且即使5月工作天數較多，仍連續兩個月下滑，顯見市場交易已經走冷。

綜觀六都今年5月表現，在年度表現上，桃園與高雄除比上月差，也比去年五月差，其餘仍呈現成長。徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，使得買盤猶豫，近期許多區域出現短期快速飆漲，造成買方不願意買單，亦使得交易表現趨緩。

另外央行第五波信用管制箭在弦上，加上內政部研擬修法打炒房，對中南部預售市場產生相當影響，如高雄就有個案透過房仲業者協助平轉或小賺方式出手，惟多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，通膨壓力下，預估央行可能再度升息，不過現階段利率仍在低檔，對剛性自用買方尚不構成威脅，置產型買方則有不動產抗通膨的盤算，對購屋人來說，除注意成交價格外，也應該妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。