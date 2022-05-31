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張國政親自拿徵求委託書報到 未進入長榮航股東會現場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
張家老三張國政今天親自拿徵求委託書來報到未進入股東會現場。黃淑惠攝
張家老三張國政今天親自拿徵求委託書來報到未進入股東會現場。黃淑惠攝

長榮集團兄弟爭產，長榮航空（2618）今（31）日股東會，長榮集團老三張國政也出面徵求委託書，市場解讀主要是在練兵，測試看看能掌握的股權數，今(31)日一早張國政也親自拿徵求的委託書來報到後，未進入股東會現場就離開會場。

今年長榮航空雖然有補一席董事，然而弟弟派沒有提名人選，哥哥派推舉長榮國際儲運法人代表戴錦銓。所以張國政這次出面徵求委託書，主要是測試看能掌握的股權，劍指明年長榮航空董事改選。

經營權專家指出，國內徵求委託書的管道不外乎兩個，一個是券商，一個是委託書通路商，目前市場上較具規模的通路商有3家，分別是全通、長龍與聯洲，這三家目前都是支持哥哥派；所以弟弟派轉往券商體系，通常券商透過旗下營業員，容易掌握客戶持有的股票清單，所以這次張國政攜手康和證券徵求長榮航委託書。

長榮航空 張國政 股東會

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