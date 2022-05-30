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超過6,400家7-ELEVEN、康是美 開賣25萬劑唾液快篩

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

近期民眾針對快篩試劑需求大增，統一超（2912）7-ELEVEN與康是美發揮整合採購優勢，自明（31）日晚間起，7-ELEVEN與康是美將陸續於超過6,400間指定門市銷售「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，限量25萬劑、售完為止。

7-ELEVEN自5月31日晚間起於超過6,000間有藥商執照許可指定門市、康是美自6月1日起於約400間門市，限量開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每劑售價175元（數量有限，售完為止）。為便利民眾居家查詢，7-ELEVEN於OPENPOINT APP推出「防疫補給站」專區，除了提供「快篩試劑」數量查詢外，更有「口罩」、「防疫用品」、「保健品」共架構四大類別，一鍵查詢鄰近門市相關商品項目及數量。

康是美

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