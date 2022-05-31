未來有望週休三日？網潑冷水：做夢！蔡總統說台灣人假太多

科技化時代來臨，過去不少依賴人力的工作，都慢慢轉由機器自動化處理。有網友好奇「台灣能否有機會週休三日？」然而多數網友都認為「不可能」，還有人翻出蔡英文總統在2015年5月曾說「台灣勞工放太多假日」，直呼「想太多」。

有網友在PTT發文表示，「隨著科技進步，邁入工業4.0時代，對人力的依賴開始下降，世界各地勞工意識抬頭，如有機會多放一天假，時間安排的自主性可更大，台灣以前也是週六要上班，後來順應了世界潮流，可以期待在台灣的未來也會出現週休三日的生活吧？」

不過多數網友都不認同，留言「幻想比較快，工廠一堆怎麼可能？」、「週休二日都辦不到怎麼可能週休三日」、「看看你孫子有沒有可能，台灣勞工還是沒真正週休二日」、「好希望是喔」、「不可能，台灣都產線代工廠996，需要大量人力，週休三天老闆怎麼年年買車買跑車養小三」、「想太多，當然是裁員，把工作量塞滿啊」。

有網友翻出蔡英文曾於2015年5月參加彰濱工業區廠商座談時說出「（台灣勞工）一年放100多天，的確放太多假日了」，紛紛留言「你是不是忘了誰說過台灣假太多」、「某人不是說台灣假太多」、「黨說你假太多」、「有人說過你要一例一休，就永遠成不了大人物」、「忘了蔡英文嫌台灣假太多嗎」。

有網友指出，國外週休三日但是以工時不變或減薪的前提進行，所以不太可能平白多放一天假，留言「國外也是週工時不變或減薪擇一，哪有這麼佛變相加薪」、「可以啊，但薪水少領一天，工作一樣多，你要嗎？」、「國外週休三日的企業不多」。