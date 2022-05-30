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金寶許勝雄：今年疫後經濟復甦、產業秩序重組

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

金寶（2312）今年度致股東營業報告書出爐，董事長許勝雄表示，持續在菲律賓、泰國等東南亞地區擴建產能，並積極啟用中國大陸岳陽新廠，深化全球布局。

金寶將在6月27日舉辦股東會。許勝雄指出，根據國際貨幣基金(IMF)所發布2021的《世界經濟展望報告(WEO)》中指出，2021年經濟成長率為5.9%，雖然已恢復到疫情前水準，但因受到疫情肆虐影響，動能減弱，全球供應鏈重要關鍵環節中斷時間遠較預期長，經濟相關風險增加，考驗決策者的判斷與團隊的實力。我們在全體同仁齊心努力下，2021年合併營收為新台幣1,397.78億元，較上年度成長9.01%。

2021年面對瞬息萬變的疫情，我們隨時因應疫情警戒，提升防疫層級，年中期間實施WFH(Work From Home)居家分流上班，並運用自行設計的APP進行防疫宣導及管理，讓公司營運一切正常不受影響，藉由產品取捨、以及組織精實，重新聚焦本業，提升競爭力。

除了現有產品，包括計算機、印表機、 儲存設備、家電用品和網通產品訂單持續增加外，更有新產品陸續加入量產行列；同時，更以前瞻眼光，持續在菲律賓、泰國等東南亞地區擴建產能，並積極啟用中國大陸岳陽新廠，深化全球布局，爭取新客戶與新產品，打造長期成長動能。

展望2022年，面對疫後經濟復甦、產業秩序重組，我們深信企業的永續，不僅要有宏觀的視野，更需具有創新的能力，因此持續舉辦創新提案競賽及優化作業流程，以強化創新研發能量與營運力，奠定厚實的競爭基礎。

許勝雄說，金寶電子砥礪前行四十九載，能有今日的規模成就，端賴員工的努力、客戶的信任、供應鏈夥伴的付出、以及社會大眾的支持。展望未來，我們將繼續秉持「創新、和諧、超越」的經營理念，持續完善全球佈局，以積極的企圖心及執行力，整合各據點的在地資源與優勢，順應國際情勢變化及最新科技展，淬鍊出永續企業之價值，再創卓越。

疫情 東南亞 金寶 許勝雄 股東會 營收

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