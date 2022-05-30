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iROO攜手會員凝聚力量 義賣所得捐贈天使心家族基金會

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
今年5月iROO攜手藝術家陳姵含創作「Rosa與愛醬」，推出守護、陪伴T-Shirt，銷售義賣所得全數捐贈天使心家族基金會，號召會員響應公益。iROO／提供
今年5月iROO攜手藝術家陳姵含創作「Rosa與愛醬」，推出守護、陪伴T-Shirt，銷售義賣所得全數捐贈天使心家族基金會，號召會員響應公益。iROO／提供

女裝品牌iROO近年來舉辦許多公益活動，讓時尚充滿了溫度，如關愛醫護人員的「iROO心中的醫護節」，並長年以行動支持愛奇兒家庭，在廣大會員的支持下，成為單親媽媽、公益團體與醫護人員的後盾。今年5月，iROO再次攜手藝術家陳姵含創作「Rosa與愛醬」，推出守護、陪伴T-Shirt，銷售義賣所得全數捐贈天使心家族基金會，號召會員響應公益。

iROO表示，「Rosa與愛醬」的出現，象徵著多年來會員們與iROO間的深刻羈絆，為了謝謝一路上所有會員的陪伴，將凝聚會員的力量一起做公益，將Rosa與愛醬限定T-Shirt的義賣所得，全數捐贈天使心家族社會福利基金會，陪伴愛奇兒家庭多走一哩路。

天使心家族基金會是全台第一個專業關懷愛奇兒家長與手足的社會福利團體，iROO支持與認同其「父母先走出來，孩子才有希望」理念，長年以實際行動幫助他們。

「守護者Rosa」與「陪伴者愛醬」T-Shirt，即日起至7/9在iROO線上及實體門市同步開賣，期許透過服裝的力量來支持社福團體，謝謝每一位消費者讓愛奇兒家庭可以在照顧的路上得以喘息。

除了在公益的路上堅持著，今年也是iROO的品牌藝術年，這個源自於台灣的流行時尚品牌不斷的深耕在地，扶植台灣新銳藝術家，成就更寬廣的舞台，讓時向結合藝術，並走入你我的生活及城市的一隅。藝術家陳姵含也將在即日起至6/2於iROO台北光復門市舉辦個展「Rosa與愛醬」，邀請民眾免費參觀。

醫護人員 藝術家 公益活動 義賣

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