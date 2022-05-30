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寒舍減資過關 估明年起營運回正軌

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

寒舍餐旅舉行股東常會和董事會，董事長蔡伯翰表示，三年來受新冠肺炎的影響，國際商務或觀光旅遊的需求皆全面急凍，但政府以及國際的政策皆趨於國境市場逐步開放，估明年起營運將步上正軌。

寒舍去年營收23.34億元，年減16.84%，稅後虧7.20億元，股東會上也決議減資2億元，以彌補累積虧損，並且考量未來營運發展所需，決議辦理「私募特別股」，以提高自有資金，健全財務結構。

蔡伯翰表示，疫情對台北地區的商務飯店影響甚鉅，今年四月下旬國內疫情急遽升溫，但未像去年三級警戒時全面禁止內用，因此以外帶及內用並存的模式，雙管齊下力拼營收。

展望後市，蔡伯翰表示，隨著國際逐步解封，加上政府政策走向開放，寒舍將持續滾動式調整營運，迅速順應市場調整策略，並強化餐飲優勢積極拓展數位與實體通路，針對海外市場擬定多元促銷方案，國境開放時力拚營運成長。

寒舍餐旅 股東會 疫情 營收 餐飲 減資

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