生產68年機械電表停產 大同搶攻557億美元智慧電表市場

隨著國際間電網的數位轉型趨勢，大同公司（2371）電表廠早期生產全台灣第一個機械電表，經過68年之後，大同宣布今年5月傳統機械電表正式停產，該公司目前智慧電表年產能100萬台，市佔率已是全台第一，大同將全面鎖定在2028年全球市場規模逾557億美元的智慧電表戰場。

台灣第一台機械電表出自大同，而第一台智慧電表依然出自大同，大同更協助台電建置台灣第一套國內自行研發的高壓先進讀表系統與監控中心。2021年大同電表內外銷占比約7:3，內銷年增率約19%，外銷年增率約35%。目前位於桃園大園的智慧電表年產能100萬台，大同智慧電表在台灣市佔率位居第一。

大同也自主研發符合各國規格的智慧電表產品，取得ANSI、IEC、MID及日本的JIS等國際認證，全球規格的電表皆有能力生產。經過多年布局，包括要求極高又複雜的日規電表訂單已奪下，大同電表也是第一家被日本電力公司認可的外國品牌，品質已具國際水準。

此外，大同電表也先後取得泰國TIS及馬來西亞SIRIM等國家標準， 2021年大同智慧電表累計外銷已超過100萬具。2021到2029年是東協國家AMI建置的高峰期，為滿足業務的成長，大同公司於泰國設立電表廠，以強化國際市場的供應與競爭力。

1964至1971年間，大同外銷至越南的電表，在經歷越戰洗禮後，仍繼續運轉，成為佳話。至2021年底，大同公司所有電表累計生產約2,065萬具，堆疊起來的高度，相當於1,238座玉山，堪稱台灣之光。

大同表示，該公司在1954年設立了台灣第一座生產電表的工廠，第一台國產自製的機械電表於焉誕生，走過長達68個年頭，今年5月生產最後一批機械電表後，大同機械電表總產出量將永遠停格在18,398,300台。