信義房屋協助新創ESG企業 廢棄物變身成永續好禮

適逢端午節，許多人會送禮給因疫情許久不見的親友互通心意，若能送上一份永續好禮，將讓禮物更有意義，因此信義房屋攜手「小微企業倫理長養成班」學員們，從永續角度出發，有讓醜果賦予新生命的果乾水、用寶特瓶回收紗製成的餐袋、用豆渣做成的餐袋，理念蘊含循環經濟與體貼農民的心意，讓民眾的送禮更具意義。

信義房屋、信義文化基金會和社企流為推廣企業倫理、扶植新創企業，在2021年共同推出以小微企業和有志創業青年為對象的「小微企業倫理長養成班」，提供三年免費的永續、ESG培訓課程、同時串連資源，協助學員們強健經營體質，共榮共好。信義房屋表示，隨著疫情升溫，許多產業都受到影響，為協助小微企業在疫情下站穩經營腳步，同時也呼應永續趨勢，因此精選學員永續產品，推出了端午永續好禮提案，協助推廣這些永續好物，提升小微企業產品能見度。

信義房屋舉例，果嶼團隊長期與台灣小農進行合作，收購原本因賣相不佳、生產過剩而要被丟棄的歪果，製成果乾水與果醬等產品販售，賦予每一顆水果新生命，讓這些歪果能夠重新進入市場被更多人看見，也增加小農收入。創辦人八年級生的黃子軒說「農民的心血都不該被浪費，每顆水果都值得被珍惜。」

而因應疫情升溫，不少民眾選自備餐具或是自帶便當，也帶動餐具與餐袋購買需求增加，伊思設計推出「有機棉藍染環保餐具套」，以65% 有機棉混合35% 寶特瓶回收紗製成環保餐具套，重視親子教育與環保議題的Nature Me團隊則是推出「寶特瓶巧攜提袋」，使用寶特瓶回收紗，倡議回收代替生產的觀念，減少對地球的負擔。

小微企業沐甄豆的「黑豆香米曲奇餅乾」，則是由豆渣製成。沐甄豆有感於豆漿生產過程中，具有豐富營養和膳食纖維的豆渣都被作為廢棄物丟棄，因此研發了以黑豆渣和台灣米為原料的餅乾，希望善用食材每一個環節，讓國人吃的健康外，也減少資源浪費。

除了食品、用品，飾品也能傳達永續意義，台灣唯一使用公平貿易貴金屬的珠寶品牌mittag jewelry米塔格推出的「蘭嶼拼板舟項鍊」，使用來自銀樓貴金屬回收與廢棄電子產品透過全環保剝金術所產出的有機銀（Organic Silver）製成，讓循環經濟綠化得更徹底。