擺脫低薪困境 信義房屋祭高薪、高發展職缺吸質優人才

正值畢業徵才季，信義房屋（9940）5月份舉辦兩場次線上工作說明會，分享如何透過數位賦能，提升客戶體驗及仲介業務人員的工作效率，吸引不少新鮮人參與，且許多人都對信義房屋提供同仁的數位工具、保障薪資等福利待遇備感好奇。而透過高薪保障、教育訓練、快速晉升管道等方式，信義房屋希望能招募質優且希望挑戰高薪高發展的新鮮人一起加入工作行列。

因應疫情嚴峻，信義房屋舉辦之應屆畢業生工作說明會改以線上方式舉辦，不僅安排第一線房仲業務分享從業經歷、分組和新鮮人問答互動，也介紹信義房屋為什麼要做數位轉型、以及「房仲夥伴的虛擬祕密戰隊—數位賦能工具」等內容，22、28日兩場次都吸引不少新鮮人參與。

信義房屋針對房仲新人祭出前6個月保障月薪5萬，並首創30天工作鑑賞期，若期滿不適應，加發5萬轉職金；無論是仲介或幕僚，也都享有公司固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等。職涯發展部分，提供近百堂教育訓練課程與外訓補助，也會定期選拔店主管、區主管，提供透明的升遷管道。

說明會中，有新鮮人好奇「5萬元真的拿得到嗎，會不會因為各種因素而扣減？」實際領過新人時期保障薪資的信義房屋三和捷運店店長戴家浚笑說：「拿好拿滿」，至於升遷管道，他也以自己的經驗為例，入行1年半就選上店主管，也順利接下分店經營，成為雙北地區最年輕（84年次）的店主管。

另外，許多新鮮人好奇什麼是數位轉型、和房仲業有什麼關係？轉型辦公室專案經理周勤斌說明，透過數位轉型，希望提升業務人員的效率與效能，且更能提升服務客戶的品質。他形容，PropTech房地產科技就像房仲夥伴身後的虛擬戰隊，為信義房屋業務團隊開發專屬的工具與平台，開發團隊涵蓋了APP開發、資料科學、產品/設計/企劃、軟體開發、系統/資安等項目，能夠提升服務買賣雙方的效率，例如「無接觸服務」，讓屋主在疫情期間委售物件更安心，又或是AI智能配案有效提升配案準確率超過3成等。

信義房屋強調，透過高薪保障、陪你成長、快速晉升，以及轉職金、疫情期間快篩補助等「陪你勇敢試」的做法，希望讓新鮮人無後顧之憂挑戰高薪高發展的房仲業務工作。而除了房仲職缺外，信義房屋也持續釋出多元職缺，包括PropTech數位人才、分店秘書行政等，詳情均可上信義房屋人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。