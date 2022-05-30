永固-KY股東會通過配發現金股利5元 現金殖利率8.8％

大陸重慶地區預拌混凝土廠永固-KY（5546）今（30）日召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利5元，以今日收盤價56.5元計，現金殖利率為8.8％。

永固-KY表示，2021年中國大陸混凝土行業充滿挑戰，尤其去年第3季水泥價格短期飆漲幅度與速度驚人，因來不及因應漲價，致衝擊毛利率表現，且去年公司因應中國大陸房地產行業發生恒大事件，預先提列呆帳損失，使得2021年獲利減少；惟公司始終將利潤回饋股東視為長期經營方針，加上自去年第4季起已見行業回溫訊號明確，因此通過每股配發現金股利5元，期許未來股利政策都能維持高現金股利配發水準。

永固-KY指出，衝擊去年獲利減少的兩大因素，目前來看都已減弱。首先，目前大陸混凝土平均價格，相較歷史同期處在相對高檔，行業削價競爭情況已明顯不存在，且已適當反映成本上漲，加上第2季起隨行業逐季走旺，以及中國大陸為穩定經濟，已持續放寬房地產政策，預期行業景氣亦將呈逐季拉高走勢。

其次，公司積極採取並落實賒銷管理，已可見產生成效，第1季在陸續收回逾期應收帳款下，預期信用減損損失已大幅下降，相較去年同期減少達44.7％，公司預估第2季仍會持續改善。永固-KY亦擴大公共工程基礎建設接案，以確保公司長期產量穩定與收款正常，公司預期今年在營收保持穩健成長下，公共工程案占比可達四成。

永固-KY表示，今年起在中國大陸混凝土行業秩序已恢復正常下，樂觀看待營運表現將重回成長軌道，尤其下半年進行行業旺季，獲利表現應會明顯優於上半年，此外，公司亦已採取擴張版圖動作，第1季已投資人民幣2,000萬元購併當地同業，並將新設三條產線，預計第4季正式投產，成為公司在重慶的第6個混凝土生產基地，2023年市場佔有率可望一舉突破10％。