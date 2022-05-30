快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

永固-KY股東會通過配發現金股利5元 現金殖利率8.8％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

大陸重慶地區預拌混凝土廠永固-KY（5546）今（30）日召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利5元，以今日收盤價56.5元計，現金殖利率為8.8％。

永固-KY表示，2021年中國大陸混凝土行業充滿挑戰，尤其去年第3季水泥價格短期飆漲幅度與速度驚人，因來不及因應漲價，致衝擊毛利率表現，且去年公司因應中國大陸房地產行業發生恒大事件，預先提列呆帳損失，使得2021年獲利減少；惟公司始終將利潤回饋股東視為長期經營方針，加上自去年第4季起已見行業回溫訊號明確，因此通過每股配發現金股利5元，期許未來股利政策都能維持高現金股利配發水準。

永固-KY指出，衝擊去年獲利減少的兩大因素，目前來看都已減弱。首先，目前大陸混凝土平均價格，相較歷史同期處在相對高檔，行業削價競爭情況已明顯不存在，且已適當反映成本上漲，加上第2季起隨行業逐季走旺，以及中國大陸為穩定經濟，已持續放寬房地產政策，預期行業景氣亦將呈逐季拉高走勢。

其次，公司積極採取並落實賒銷管理，已可見產生成效，第1季在陸續收回逾期應收帳款下，預期信用減損損失已大幅下降，相較去年同期減少達44.7％，公司預估第2季仍會持續改善。永固-KY亦擴大公共工程基礎建設接案，以確保公司長期產量穩定與收款正常，公司預期今年在營收保持穩健成長下，公共工程案占比可達四成。

永固-KY表示，今年起在中國大陸混凝土行業秩序已恢復正常下，樂觀看待營運表現將重回成長軌道，尤其下半年進行行業旺季，獲利表現應會明顯優於上半年，此外，公司亦已採取擴張版圖動作，第1季已投資人民幣2,000萬元購併當地同業，並將新設三條產線，預計第4季正式投產，成為公司在重慶的第6個混凝土生產基地，2023年市場佔有率可望一舉突破10％。

股利

延伸閱讀

中緬新通道 首批貨物抵緬甸

物流縮短20天 重慶到緬甸國際班列首發

重慶海關 推24措施穩外貿

太陽光電場下的焚化爐底渣是這樣 不讓人擔心才怪

相關新聞

長榮海運員工好幸福！去年領40個月年終 今年分紅每人再領56萬

長榮海運（2603）員工好幸福，不只是領40個月的年終獎金，今天股東會也通過全年的淨利千分之5，以2300億元計算金額為...

兄弟兩派攻防聲中 長榮海運通過現金減資6成

長榮海運股東會今天（30）日登場，雖然沒有董監改選，但長榮先前宣布現金減資6成、每股將退還股東現金6元，成為爭奪經營權的...

聯華林德將在台灣開出第一座加氫站 2023引進氫能卡車

聯華神通集團旗下的聯華氣體轉投資的聯華林德積極投入台灣氫能發展，預計2023引進氫能卡車，同時響應淨零碳排放，也將在台灣...

租屋市場大、單身商機夯 自助洗衣店店數創新高

租屋市場龐大，衍生周邊商機，自助洗衣店逐年成長，今年3月店數再創新高，據財政部不動產資訊平台顯示，今年3月全台自助洗衣店...

擺脫低薪困境 信義房屋祭高薪、高發展職缺吸質優人才

正值畢業徵才季，信義房屋（9940）5月份舉辦兩場次線上工作說明會，分享如何透過數位賦能，提升客戶體驗及仲介業務人員的工...

永固-KY股東會通過配發現金股利5元 現金殖利率8.8％

大陸重慶地區預拌混凝土廠永固-KY（5546）今（30）日召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。