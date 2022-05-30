寒舍餐旅股東常會決議減資2億元 以彌補累積虧損

寒舍餐旅（2739）今（30）日召開股東常會和董事會，皆由董事長蔡伯翰主持。這三年受新冠肺炎的影響，國際商務或觀光旅遊的需求皆全面急凍，尤其是台北地區的商務飯店影響甚鉅，股東會通過為強化財務結構提升每股淨值，本次股東常會決議「減資」新台幣2億元，以彌補累積虧損。

今年4月下旬國內疫情急遽升溫，不過沒有像去年三級警戒時全面禁止內用，所以飯店以外帶及內用並存的模式，雙管齊下力拼營收。

寒舍餐旅110年度合併營收為23.34億元較109年度減少16.84%；110年度合併稅後淨損為7.20億元，較109年度稅後淨損3.51億元多虧損3.69億元。

為強化財務結構提升每股淨值，經本次股東常會決議「減資」新台幣 2 億元，以彌補累積虧損，減資比率為17.93%，減資後的股本為9.15億元，並且考量公司未來營運發展所需，決議辦理「私募特別股」，預計辦理2億元，以提高自有資金，健全財務結構，加上COVID-19疫苗人口覆蓋率逐漸提升，而政府以及國際的政策皆趨於國境市場逐步開放，故預估明年起營運將步上正軌。

展望後市，隨著國際逐步解封，加上政府政策走向開放，寒舍將持續滾動式調整營運，迅速順應市場調整策略，並強化餐飲優勢積極拓展數位與實體通路，針對海外市場擬定多元促銷方案，國境開放時力拚營運成長。

另外，因上屆董事任期屆滿，本次股東會全面改選董事，並由本屆新任董事推舉蔡伯翰先生續任董事長及暫兼執行長職務。

政府政策走向開放，除了積極深耕國旅 並將滾動式調整營運，4月下旬後疫情嚴峻，所以寒舍的自助餐廳開始調整營業時間，不開放平日的自助餐飲服務，而積極主攻「外帶與外送」，讓民眾安心防疫。台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店每週都會推出新的外賣商品，祭出最低對折起的優惠來吸引消費者。另外，礁溪寒沐酒店推出「椒香碳烤雞(整隻) 」每份只要299元，一出爐就即刻秒殺，甚至開賣首日就有破千隻的訂單。

近期國內疫情尚未明朗，所以台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店持續推出限時優惠價的住房專案，並加碼贈送萬豪旅享家積分累計。另外，7月8月為搶攻暑假商機，礁溪寒沐酒店首次推出兒童夏令營專案，精彩內容包含帆船自駕活動以及大隱駿林馬場課程，除了有專業老師授課，還可以入住頂級飯店享受溫泉與美食，3天2夜專案價30,500元起。

疫情後飯店產業的改變及公司整體的策略規劃，迅速順應市場調整策略」，2021年5月下旬提升至三級警戒期間，台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店與礁溪寒沐酒店第一時間將自助餐轉換為外賣店的餐飲模式，外帶餐點及便當的營收在三級警戒期間不斷成長，以探索廚房外賣銷售為例，7月份外賣餐飲營收比6月份成長40%。2022年4月下旬後疫情嚴峻，內用餐飲業績約掉5成，不過集團開始積極主攻「外帶與外送」，讓民眾安心防疫，不出門也能吃到米其林星級美食或是輕鬆享有飯店的百元便當，外帶業績讓整餐飲業績拉回3成。

「多工人才養成與全球缺工挑戰」，因為疫情嚴重衝擊餐旅業，導致人員流動率提高，寒舍積極的讓「都會商務型飯店休閒化」運用組織重整與跨部門訓練讓多工人才養成，使休閒及都會型飯店之間的職能可互相支援，人力運用上更有效率與彈性。

疫情影響與科技發達之下，造成全台缺工情況上升，如何打造更具有競爭力的薪酬與福利制度，完整員工成長培訓計畫，以吸引求職者及人才加入，亦是現階段重要議題。

「強化餐飲優勢，積極拓展數位與實體通路」，除了各餐廳定期推出豐富的餐飲活動外，也提供寒舍美饌卡的會員與寒舍生活App會員享更多元之優惠，全面增加餐飲的營收。同時，根據餐飲銷售模式的變化，寒舍也不斷開發新的外賣商品，開始和7-11、全家便利商店與美廉社合作，增加銷售渠道，搶攻冷凍即食餐點，積極拓展數位與實體通路的銷售平台。