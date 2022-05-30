新光三越將改選 董事吳東昇微笑支持「現有經營團隊」

百貨龍頭新光三越股東會召開在即，今年即將進行眾所矚目的董監改選，現任董事之一吳東昇今（30）日被問及要支持誰，他表示：「現有經營團隊做得很好，鼓勵！支持！」新光三越目前以創辦家族之一、新光集團三代吳昕陽主導營運，吳昕昌擔任新光三越行政本部長副總。

新光三越將在6月1日召開股東會，現任董事長為村上英之、日商三越伊勢丹股份有限公司代表，吳昕陽是副董事長兼總經理，而本次將進行董事改選，市場關切創始家族代表吳昕陽能否拿到董事長席次。

吳東昇在今日新光合纖（1409）股東會指出，今年世界經濟遭逢挑戰，尤其過去各國大舉印鈔造成投資型資產大幅膨漲，但今年各國央行開始縮表、升息，對消費者消費力道的影響即將顯現。記者在會後詢問吳東昇，是否擔心此情況會對新光三越造成影響，他表示現在經營團隊做出各種努力，例如衝刺點數經濟、開始外送服務等，都做得很好，一定會支持。

新光三越發行的skm points，號稱是市場上使用方式最多元的點數，不僅能用來停車、參與抽獎等，更能挑選自己想兌換的商品，或可直接折抵消費。光是上個月就引進美女廚師陳嵐舒、40年老字號麻辣鍋等餐廳。針對端午節則蒐集各米其林餐廳星粽做成禮盒。針對受疫情影響的居隔同仁提供居家關懷包。

吳東昇表示，現在新光三越是百貨龍頭，在現有經營團隊努力之下，會繼續成長，保持龍頭地位。

吳東昇力挺姪子，正面給予鼓勵與肯定，新纖福委會也曾經購買新光三越禮券當員工禮金。

至於今年議程是否有新光三越重啟IPO、處份中國新光三越等案，他則微笑說這要問新光三越。