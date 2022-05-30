兄弟兩派攻防聲中 長榮海運通過現金減資6成

長榮海運股東會今天（30）日登場，雖然沒有董監改選，但長榮先前宣布現金減資6成、每股將退還股東現金6元，成為爭奪經營權的兄弟兩陣營攻防焦點，雖然依現場股東發言，以反對減資的聲浪居多，討論相當激烈，但在公司派擁有股權優勢下，減資案仍順利通過。

長榮海運總經理謝惠全已公開表示，調整資本結構及提升股東權益報酬率，如果用1塊錢就可做到的生意，就不用花2塊錢去做，加上負債比率降低，所以減資把錢退還股東，股本將減為211.64億元，評估現金減金後的股本是最適合長榮海運的股本。

長榮海運連續兩年獲利衝高，2021年度營收及獲利均為歷年新高，稅後純益為2390億元，累積保留盈餘達2593億元，營運資金則上升至1740億，負債比率亦大幅下降至41.52%，公司整體財務結構強健、現金流量充沛，所以本次股東會將提出現金減資案。

弟弟派的律師吳祝春則指出，長榮海運平均每位小股東僅持有1.98張股票，一旦減資6成，最保守估計恐怕都可能有13萬以上的小股東將變成持股不足1張（1000股）的情況，對小股東交易、行使股東權利非常不利。

吳祝春說，目前有些公司操作減資再增資、私募或轉換股份的財務方案，使得特定大股東、原來的經營團隊或其他有意爭取公司經營權之人，可藉此對該公司享有更大的控制權，因為減資後可能使股價更高，一般股東要再參與認股或從市場購買股票的能力也相對不足，更是變相圖利大股東或其他具有高資產能力之人。所以應該實施「庫藏股」，呼籲長榮海運的股東一起對減資案投下反對票。

但公司派律師陳錦旋回應，「懲罰小股東、圖利大股東」都言過其實，而經營權之爭則屬於言論自由範圍不予評論。