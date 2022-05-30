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長榮海運員工好幸福 每人再領酬勞56萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
長榮海運（2603）員工好幸福，不只是領40個月的年終獎金，今天股東會也通過全年的淨利千分之5，以2300億元計算金額為13.03億元，推估長榮的員工有2300人，換算下來，長榮海運員工每人可以再領56萬元。圖／長榮海運提供
長榮海運（2603）員工好幸福，不只是領40個月的年終獎金，今天股東會也通過全年的淨利千分之5，以2300億元計算金額為13.03億元，推估長榮的員工有2300人，換算下來，長榮海運員工每人可以再領56萬元。圖／長榮海運提供

長榮海運（2603）員工好幸福，不只是領40個月的年終獎金，今天股東會也通過全年的淨利千分之5，以2300億元計算金額為13.03億元，推估長榮的員工有2300人，換算下來，長榮海運員工每人可以再領56萬元。

長榮海運2021年的合併營收為4,894.07億元，年增136.34%，毛利率達61.69%。稅後盈餘為2,390.15億元，年增880.98%，每股盈餘45.57元，每股淨值躍升至61.76元，各項財務指標皆創下歷年新高，今天也通過提撥員工酬勞13.03億元，董事酬勞為950萬元。

長榮海運2022年第一季合併營收1708.25億元，年增89.9%，毛利率達69.09%。稅後盈餘(歸屬母公司)為1013.60億元，每股盈餘(EPS)19.16元，第一季營收、獲利及EPS皆創下單季新高。隨著海運市場今年依舊看好，長榮海運員工今年的年終獎金及明年的可以分配的員工酬勞又再度充滿想像空間。

長榮海運 營收

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