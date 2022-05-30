625萬買1500萬賣！暖暖房價暴漲屋主獲利驚人

基隆捷運今年終於定案，第一階段從南港經汐止至八堵，也讓沉寂已久的基隆房市成為今年最熱門話題之一，全國不動產企研室觀察，隨房市近2年回溫熱絡，基隆房價也明顯上揚，包括未有捷運行經規劃的暖暖也翻漲，實價登錄即出現暖暖區源遠路碇內生活圈多個社區房價5~6年漲幅超過1倍，投資報酬率超過100%、甚至逼近150%，獲利嚇人。

基隆暖暖碇內為自給自足商圈，市場、學校、超市皆一應俱全，源遠路「國產江山」、「豐禾」、「海光一村」等多個知名社區，不少戶別因取得時間早，在實價登錄上都有亮眼獲利。

全國不動產百福加盟店副總經理陳基寶表示，如「海光一村」2樓戶在104年12月以340萬購入，今年3月直接加價500萬以840萬元出場，投報率近150%。

另外1樓戶則出現105年以433萬元購入、今年3月翻倍至1040萬元揭露，獲利607萬、投報率超過140%。觀察該社區近半年交易，轉手至少賺了400~600多萬元，5~6年之間房價翻了超過1倍，表現搶眼。

另外，「國產江山」1樓戶，102年3月取得成本為625萬元，去年12月翻超過1倍以1500萬元出場，獲利875萬、投報率140%。

至於「豐禾」社區近期賺取價差雖在200多萬元之間，但出現短線獲利交易，全國不動產總經理藍怡婷指出，5樓戶去年1月交易成本為780萬，今年3月則以1020萬元售出、翻揚240萬，短短1年之間投報率就超過30%。

全國不動產百福加盟店副總經理陳基寶表示，觀察暖暖這些獲利交易，顯示不只捷運沿線議題，整個基隆房市都被大環境帶動，房價來到新高水位，其中「海光一村」獲利多數是1樓戶別，主因產品特殊具保值性。國產江山1樓戶則是具店面效益。綜觀整個暖暖區房價，受房市熱絡影響之下，從1字頭單價，來到新建案2字頭也不一定買的到行情。

至於享有基隆捷運效益的生活圈，新案行情更是水漲船高，如七堵新建案來到26~28萬元，百福更出現33萬元價格。