一表看全台15低總價重劃區！這區成交價最便宜 僅686萬

房價高漲，預算有限的小資族能買哪？據「591實價登錄」統計近一年總價親民重劃區，共有15區上榜，七都中，台南上榜4區最多，為水交社、國平、舉喜、市政，高雄、新北市各有3區，台中、桃園各有2區進榜，新竹縣市僅有金雅舊社重劃區進榜，成交總價突破千萬，僅次於新北市，購屋族選擇十分有限。

591實價登錄針對近一年全台重劃區預售屋及新成屋的大樓、華廈交易進行統計，北台灣以總價1200萬、中南部總價1000萬作為篩選標準，全台共有15區入榜，平均總價最低為台中市港市鎮中心，僅686萬。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔分析，由於重劃區擁有完整區域規劃及發展潛力等優勢，加上不少地區機能仍處發展期，房價漲勢未起，若能在千萬預算內成家，對一般買分負擔相對輕鬆。

以台南市來說，相較其他縣市，目前房價基期較低，因此仍有不少親民區塊可供選，如位於台南市南區的舉喜重劃區，雖然距市區較遠，但在1字頭房價、台86快速道路等誘因下，仍吸引南科、安平等地就業族客群出手。

另外，同為南區的水交社重劃區，由於緊鄰市區且地價相對便宜，近年吸引更大型建商紛紛搶進，目前當地價位已追漲到2字頭，後勢看好。

高雄則有華鳳、高大特區、新市鎮等3區進榜，平均每坪行情約19~21萬，總價則介於700到800萬元間，雙雙為各縣市最低，其中總價最低的華鳳特區，知名度雖不若鄰近的文山特區，但在比價效應下仍引起大量首購族關注。

根據「591實價登錄」新推出的獨立APP資料顯示，目前當地屋齡5年內的新案每坪成交約21~22萬元、中古屋則是18~19萬，若以適合小家庭，面積30坪左右的電梯大樓三房產品來說，預算仍可控制在千萬以內，CP值相對划算。

台中以往被視為首購熱區的價格已追上市區，如北屯區內的十四期重劃區房價早已坐4望5，逼得首購族只能出走海線等低價區，如橫跨梧棲區、清水區台中港特區，雖然整體機能尚未成形，不過因價位親民且擁有捷運藍線預定站等期待值，已陸續吸引寶佳、聯悅、長虹、麗寶等大型建商積極搶進，有望成為台中下個房市首購天堂。

至於新北市，畢務潔指出，隨著房價走高，現階段新北市想找到2字頭平實區塊已是所剩無幾，首購族想買房可說越來越難，像這次總價最高的五股洲子洋重劃區，目前僅存外圍部分新案及中古大樓符合篩選條件，其餘新建案無論單價、總價門檻都是越墊越高。不過其他兩區如淡海新市鎮、鶯歌鳳鳴重劃區，由於目前機能正在發展，整體價格也較為實惠。