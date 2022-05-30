台南現今年首筆豪宅交易 陳幸妤鄰居轉手獲利百萬

台南現今年首筆豪宅交易，據實價揭露，台南市東區知名豪宅「耘非凡」再現高價交易，今年2月交易一筆，26樓頂樓戶，坪數共120.2坪，總價4,150萬元，扣除車位單價37.1萬元，經查謄本，買方為有台商背景的電線業者「永力實業」。

「耘非凡」最知名的是前總統陳水扁女兒陳幸妤，以及旅美職棒投手王建民都選擇於此置產，該豪宅不僅吸引名人入住，也相當抗跌，據歷次移轉明細顯示，此次交易26樓頂樓戶，前一手買方在2020年以3,980萬元購入，獲利170萬元，再比對資料，更前一手於2016年以3,420萬元取得，也賺了560萬元，顯見房產增值性。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，南部民眾購置高價房地產多以豪墅為主，達標4,000萬元課徵豪宅稅標準的交易並不多，但隨著房市熱潮，加上時代演進，大樓豪宅因擁私人管理、知名度、氣派規劃、居高臨下的視野，以及未來轉手獲利空間，都已能讓企業主買單。

陳炳辰指出，「耘非凡」樓高26層，屋齡6年，戶數雖多達250戶，目前單價行情都在3字頭邁向4字頭，抗跌性強，也稱霸該區一哥，過去紛傳轉手獲利，此戶還兩次轉手都獲利，一舉攀上4000萬元豪宅稅門檻，單價來到社區第三高，主因不脫知名度高、豪宅規劃、名人齊居、地段佳等因素，若還有帶裝潢，都會讓買方再加價購。

另外，東區市中心除了生活、交通機能佳，綠地與學區兼具，鄰近台南車站現況有鐵路地下化建設，也增設林森站、南台南站，都是區域重大利多，園區上班族群亦是當地買盤主力。而除了豪宅，低總小坪數產品也不少，不少首購自用者出手外，也具備投資出租價值。