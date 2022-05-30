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南部富人變心了！耘非凡頂樓戶2次轉手都賺

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
耘非凡。圖／全球居不動產情報室提供
耘非凡。圖／全球居不動產情報室提供

實價揭露，台南市東區知名豪宅「耘非凡」今年2月26樓頂樓戶交易，總價4150萬元，為台南市今年第一筆可被課徵豪宅稅的豪宅大樓交易，扣除車位每坪37.1萬元。

歷次移轉明細顯示此一住宅已轉手二次，換了三位主人。最早屋主於2016年以3420萬元取得，2020年9月以3980萬元轉手，獲利560萬元，這次出售的屋主持有不到二年轉手，再度獲利170萬元，謄本資料顯示此次買方為有台商背景的電線業者。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，南部民眾購置高價房地產過去以豪墅為主，達4000萬元課徵豪宅稅標準的大樓交易並不多，但隨房市環境改變，富人觀念也改變，大樓豪宅因有管理、氣派規劃、居高臨下的視野，以及未來轉手獲利空間，愈來愈受企業主青睞。

他表示，耘非凡因陳幸妤、王建民購置而聲名大噪，社區樓高26層，屋齡6年，戶數雖多達250戶，目前單價行情都在3字頭邁向4字頭，抗跌性強，稱霸該區一哥。

陳炳辰說，耘非凡過去轉手大多獲利，最新轉手的頂樓戶兩次轉手都獲利，一舉攀上4000萬元豪宅稅門檻，單價來到社區第三高，原因除了知名度高、豪宅規劃、名人聚居、地段佳，帶裝潢也會讓買方加價購。

陳炳辰指出，台南東區市中心除了生活、交通機能佳，綠地與學區兼具，鄰近台南車站現況有鐵路地下化建設，也增設林森站、南台南站，都是區域重大利多，園區上班族群亦是當地買盤主力。

豪宅稅

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