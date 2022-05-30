芒果季來了！momo富邦媒關鍵字搜尋爆量6萬筆

伴隨進入炎熱盛夏，芒果季來臨。台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下通路momo購物網分享，台灣人最愛的夏季水果「芒果」帶動近一個月關鍵字搜尋量飆近六萬筆，周邊美食的銷售更較上月成長達91%。

momo購物網產品以產地直送鮮果、本土果乾、進口飲品買氣最旺，尤其受封「芒果界LV」的台東夏雪芒果，創下單日狂賣300箱的佳績。momo網羅近千件芒果周邊美食，更將站上經典熱銷的蒟蒻果凍、氣泡飲、果乾水等品項都加入人氣第一的芒果口味，盼以新口味生力軍刺激買氣，預計今年夏季較去年同期可帶動周邊食品成長200%以上。

momo據站上銷售觀察，許多消費者青睞選購新鮮摘採、產地直送的「芒果」，在家就能享受擁有外銷品質的美味鮮果，更偏好一次購足5至10斤的大份量，送禮自用兩相宜，如「禾鴻」屏東枋山阿憲山頂上的愛文芒果、「芒果界LV」盛夏之金黃珍果台東夏雪芒果均擁有高人氣；適合日常解饞、無添加物0負擔的「在地芒果乾」也是相當受消費者歡迎的熱門品項，像是口感軟Q有嚼勁的「春日小舖」愛文芒果乾，單日即售出超過3000包。

沁涼消暑、簡單冷泡即可飲用的「淡果香」盛夏芒果果乾水晉升關注焦點，在momo月銷破500組；此外，為降低嚐甜食帶來的甜蜜負擔，健康又美味的「低卡蒟蒻果凍」討論度激增，尤其家庭號組合特別受消費者矚目，含熱銷破萬杯的「mos摩斯漢堡」熱帶雙果口味蒟蒻、「盛香珍」Dr.Q蒟蒻果凍量販箱；而除了輕食點心，清爽解渴的芒果風味「進口飲品」亦是不可或缺的夏日必備品。

momo《食品超夏趴》自6/1至6/15搶先登場，眾多指定熱銷美食限時下殺5折起，此外，活動期間累計消費「滿1000元即抽得意的一天什錦豬肉高湯粥1箱」、「滿2000元再加碼抽大研生醫維生素D3膠囊4盒」等好康。