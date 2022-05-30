守護彰化秘境海岸 海龍響應台灣全國淨灘日

非營利組織Taiwan Adventure Outings發起的台灣全國淨灘日（Taiwan National Clean Up）今(2022)年於5月28日舉行，由北到南共有25處清理據點，海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）號召團隊成員響應此項活動，認領彰化線西鄉肉粽角海岸，加入全台兩千多名志工行列，一起替台灣的自然環境盡一份心力。

位於彰濱工業區的肉粽角海岸，有美麗的風機、遼闊沙灘與夕陽美景，擁有豐富多變的自然景觀，是彰化人的海邊秘境及珍貴資產，卻因潮汐洋流影響及人為活動影響，海岸線逐漸被廢棄物攻佔，深深影響海洋生態。

海龍計畫一向致力於環境永續發展，抱持與在地社群共存共榮的理念，積極參與各項環境保護運動，以不間斷的熱情、默默實踐彰化海洋守護行動，已多次參與或主辦彰化地區的淨灘活動，期待讓海岸恢復原有美麗景觀。由於風場就位於彰濱工業區外海，海龍計畫今年規畫在地肉粽角海岸的淨灘活動，顯得格外有意義。

雖然目前新冠肺炎疫情嚴峻，但海龍團隊並不因此卻步，在確保落實防疫規定的情況下，號召同仁攜家帶眷，挽起衣袖彎腰清理海洋廢棄物，以實踐企業社會責任、貫徹環境保護理念，也趁機探索台灣之美。

經過一個上午的努力，海龍計畫共清除總重438公斤人為廢棄物（一般垃圾：422 公斤/回收垃圾：16 公斤），每個人平均撿拾了14.6公斤，種類五花八門，包括保麗龍、塑膠製品、各類瓶罐、菸蒂、鋁箔等，全數集中起來十分驚人。看著海岸線在眾人同心協力之下逐漸恢復乾淨面貌，團隊成員表示：「很開心可以替守護台灣盡一份心力」。

海龍計畫風場總監岳慕駒（Felipe Montero）表示：「淨灘活動的意義在於以實際行動落實環境保護理念，並將其深植入每個人的心中。海龍身為台灣在地社群的一員，我們十分重視生態保育與環境永續，透過每一次的淨灘活動，期待每位成員都能成為永續價值的實踐者和行動家。」