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6/1世界牛奶日 全家攜鮮乳坊推逾20新品

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導
全家響應世界牛奶日，攜手鮮乳坊推逾20款鮮乳系商品。 圖／全家提供
全家響應世界牛奶日，攜手鮮乳坊推逾20款鮮乳系商品。 圖／全家提供

全家便利商店（5903）攜手社會企業「鮮乳坊」響應6月1日世界牛奶日，打造「Milky Summer」聯名活動，推出逾20款好農鮮乳系商品。

世界牛奶日 (World Milk Day) 是聯合國世界糧農組織 (FAO) 設立的節日，希望讓民眾認識牛奶營養價值與作為全球性食品的重要性。據全球市調公司歐睿國際調查，台灣乳類製品2021年市場總值達514.6億新臺幣，隨著疫後健康意識抬頭，均衡營養的攝取也成為民眾高度關注的議題，豐富鈣質及蛋白質的乳類產品更成爲焦點之一。

全家便利商店長期支持台灣農業，自2016年起即領先便利商店同業，成為首間販售好農鮮乳的零售通路，後續更攜手開發多項好農鮮乳商品，協助在地優質酪農被看見。

此次再度深入合作，包含義大利麵、焗飯、蛋堡、麵包、蒸箱甜點等，醇厚乳香、滑順口感讓整體風味更具層次，6/1起於全台「全家」店舖、「全家」APP「全+1商城」登場。

歡慶鮮乳坊聯名新品上市，「全家」APP推出會員鮮乳坊集章趣活動，自6/1至6/28，購買指定鮮乳坊系列商品，消費1元即可得1積分，集滿300積分可免費換Let’s Café 鮮乳坊嘉明拿鐵、鮮乳坊嘉明鮮乳、奶酥捲、鮮奶餐包或「全家」20元購物金。

另外，活動期間Let’s Café 鮮乳坊嘉明拿鐵同步推出單杯65元、會員APP隨買跨店取限時4杯239元優惠，讓消費者輕鬆享受單一乳源的優質鮮乳咖啡。

全家便利商店 APP

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