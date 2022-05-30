長榮股東會 減資案兄弟攻防戰

長榮集團經營權之爭持續延燒，長榮海運（2603）今天股東會，出席比率達60.59%，張榮發慈善基金會委任律師陳昭龍一早就來到現場，長榮國際今天早上也發表聲明表示，鄭重籲請長榮海運股東對現金減資退還股款案投下反對票，兄弟鬩牆戲碼從私人控股公司戰到上市公司。

雖然長榮海運今年沒有改選，長榮海運今年要提出減資案，股東會能不能順利通過，弟弟派的動向引起市場關注。長榮海運公司的法人股東長榮國際(弟弟派)，持股比重為4.96%，指派出席股東常會的代表人吳祝春律師於會議前針對辦理現金減資退還股款案提出反對看法，並呼籲長榮海運的股東一起投下反對票。

不過，日前長榮海運總經理謝惠全已公開表示，調整資本結構及提升股東權益報酬率，如果用1塊錢就可做到的生意，就不用花2塊錢去做，加上負債比率降低，所以減資把錢退還股東，股本將減為211.64億元，評估現金減金後的股本是最適合長榮海運的股本。

長榮海運連續兩年獲利衝高，2021年度營收及獲利均為歷年新高，稅後純益為2,390億元，累積保留盈餘達2,593億元，營運資金則上升至1,740億，負債比率亦大幅下降至41.52%，公司整體財務結構強健、現金流量充沛，所以本次股東會將提出現金減資案。