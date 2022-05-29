中部傑出經理獎選拔揭曉 弘裕總經理郭正沛等11人當選

由社團法人台中市企業經理協進會所主辦的第28屆「中部地區傑出經理獎選拔」今(29)日揭曉，共有弘裕企業（1474）總經理郭正沛等11人當選，預訂7月23日舉行頒獎表揚典禮，並由主辦單位推薦進一步參選「第40屆國家傑出經理獎」選拔。

「中部地區傑出經理獎選拔」為中部地區專業經理人的最高榮譽，透過傑出經理的選拔，鼓勵專業經理人致力提升企業經營管理績效，並表揚其對企業營運及國家經濟發展所做的貢獻。

這項選拔分為總經理、中小企業總經理、台商總經理、企劃、行銷、生產、財務、研發、資訊、人資、法務等11項類別，各類當選一至三名，但得從缺。

今年第28屆，首度增加法務經理與台商總經理兩個類別，同時選出中部地區第一位法務傑出經理獎得主詹姆士國際法律事務所所長詹仕沂。

本屆選拔，由勤益科技大學校長陳文淵擔任決選委員會主任委員，並聘請產、學界及媒體代表組成評審委員會，經過書面審查、實地訪查及決審面談三階段嚴格評審，最後通過授予此一榮譽，產生11位第28屆中部地區傑出經理。

當選名單如下：總經理類別為弘裕企業總經理郭正沛；中小企業總經理為久大行銷公司總經理柯美如；生產類為麗明營造副總經理許瑞生。

行銷類為弘裕企業副總經理洪錦昌、明昌國際工業副總經理張華真、永信藥品工業（3705）協理李其澧；企劃類為台灣櫻花（9911）副總經理李惠恂、全國廣播整合行銷部總監童玉蘭；研發類為幸康電子（3332）協理黃偉彬、喬光科技總經理石鈶山；法務類為詹姆士國際法律事務所所長詹仕沂。