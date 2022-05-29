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專家：台灣家樂福出售案 有望重演中嘉模式

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導
台灣家樂福（Carrefour）出售案持續卡關，目前傳出國內最大私募基金「達勝集團（KHL）」要突破僵局，出面整合統一集團等各方人馬資金。圖／聯合報系資料照片
台灣家樂福（Carrefour）出售案持續卡關，目前傳出國內最大私募基金「達勝集團（KHL）」要突破僵局，出面整合統一集團等各方人馬資金。圖／聯合報系資料照片

台灣家樂福（Carrefour）出售案持續卡關，目前傳出國內最大私募基金「達勝集團（KHL）」要突破僵局，出面整合統一集團等各方人馬資金，專家認為，達勝集團董事長郭冠群主導的2018年中嘉模式，有望再度上演。

「外企退場」、「達勝出面」，這兩個關鍵字上次同時出現，是有線電視系統業者中嘉出售案，那時中嘉的持有者是韓籍私募基金安博凱，2011年起就傳出安博凱要退出台灣市場，2015年請大摩（Morgan Stanley）評估，中嘉價值約745億元，買主歷經旺中蔡衍明、頂新魏家、遠東集團、鴻海亞太電信等，可是旺中有媒體壟斷疑慮遭卡關、頂新爆發劣油事件延宕，加上大環境網路串流興起，有線電視也不斷失去訂閱戶，最終達勝與台灣大地主宏泰集團，共同成立泓策創投在2018年以515億元拿下中嘉，所有權在宏泰集團、經營權在達勝，郭冠群並出任中嘉董事長迄今。

市場傳出，達勝集團董事長郭冠群將整合統一（1216）、萬海（2615）、中嘉、宏泰和玉山（2884）等資金，共同參與台灣（1711）家樂福的競標案；很可能是集資共同成立新的創投公司與家樂福接洽。

專家指出，當年發生中嘉「價格越賣越差」的情況這次應不會發生。今年初外電指出，投資銀行大摩對台灣家樂福售價約落在19億美元、約新台幣542億元，但以標的獨特性，家樂福藉由併購頂好進行通路整合、墊高價值，又有至少5組買家的情況下，售價應不只542億元。

郭冠群先前任職摩根士丹利（大摩，Morgan Stanley）亞洲金融服務業團隊業務副董事長，戰績有遠傳（4904）併新世紀資通、奇異（GE）入股萬泰（6190）、凱雷入主大眾銀。去年東元父子鬥，黃茂雄與達勝的子公司達勝伍共同組成的鈺叡公司，藉由收購兒子黃育仁的菱光科技（8249）股權，令黃育仁在東元（1504）經營權之爭敗陣，事成之後達勝伍退場。

專家觀察，家樂福出售案，郭冠群僅是從中牽線，這次達勝集團以及萬海、中嘉、宏泰和玉山只是相中此案的投資價值，統一集團有零售龍頭統一超（2912）經驗，若是併購家樂福成功，在經營上有絕對主導權。

中嘉 家樂福 統一集團 經營權 併購

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