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家樂福出售案卡關因「聘金太高」？ 2跡象現端倪

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導
台灣家樂福（Carrefour）出售案持續卡關。圖／聯合報系資料照片
台灣家樂福（Carrefour）出售案持續卡關。圖／聯合報系資料照片

台灣家樂福（Carrefour）出售案持續卡關，市場人士推測，癥結在台灣家樂福開價太高，而這有跡可循：一、目前傳出國內最大私募基金「達勝集團（KHL）」要突破僵局，出面整合統一集團等各方人馬資金；二、家樂福出售案非「統一家務事」、回歸價高者得。

今年初外電指出，投資銀行大摩對台灣家樂福售價預估約落在19億美元、約新台幣542億元，翻開統一集團中統一（1216）、統一超財報，光是兩家公司第一季帳上現金就分別有821億元、445億元，更何況旗下還有大統益（1232）、統懋（2434）、太子（2511） 建設、統一證（2855）、德記（5902）等相關企業，542億元憑集團之力就可拿下；但這些相關企業都要強大現金流支撐，若台灣家樂福開價太高，就沒辦法。

目前市場傳出，達勝集團董事長郭冠群將整合統一、萬海（2615）、中嘉、宏泰（1612）和玉山（2884）等資金，共同參與台灣家樂福的競標案。專家說，多方人馬可能共同成立新公司，或統一集團進行私募；以郭冠群的風格，前者可能性較高。

市場人士認為，台灣家樂福為國內第二大量販業者，屬稀缺標的、目前競爭者眾有遠東新（1402）集團、凱雷、momo富邦媒（8454）、國泰（2882）集團等，又藉由併購頂好墊高價值，售價應不只542億元。

更重要的線索在，即使統一集團董事長羅智先不斷強調併家樂福是「家務事」，因創辦人高清愿卅年前亟力引進家樂福，由於當時台灣沒有法國投資企業，為令創辦家樂福的哈利家族放心，高清愿讓法方擔任台灣家樂福大股東，並說如果之後法資有意退出台灣，統一會負責承接股份，但現在家樂福已是歐洲上市公司、股東結構去家族化，這也從遠東新董事長徐旭東的談話現出端倪：「法商家樂福沒說併購是家務事，要看誰價錢出的高。」

併購專家表示，股權買回必須回歸最初股東協議，當時有沒有「附買回條款」，令原股東能在次序或價格取得優勢，若沒有，也只是兩位創辦人的君子之約。

羅智先對家樂福併購案最新看法為：「合作版本不斷變更，未達共識。」顯示統一團隊積極尋求各種方法與台灣家樂福合作，這次統一與達勝集團以及一票現金滿手的非同業合作，專家指出，萬海、中嘉、宏泰和玉山只是相中此案的投資價值，統一集團有零售龍頭統一超（2912）經驗，在經營上有絕對主導權。

家樂福 統一集團 併購

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