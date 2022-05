前一天偷竊被抓的同事…今天來擁抱我 黃冠華：管理＝邏輯＋常識

摘要 1.旭榮集團從事針織布料製造和成衣生產,近年全球布局連非洲都設有工廠。 2.旭榮執行董事黃冠華到非洲巡廠時,曾遇過主管逮到工人偷竊並罰款,沒想到隔天工人遇到他竟主動打招呼、擁抱他。 3.領導與管理,其實就是邏輯加常識,每個文化都有每個文化的底蘊和特色,但貫穿這一切的,其實就是人跟人的基本尊重。即便是海外設廠皆然。

我服務的企業旭榮集團,從事的是針織布料製造和成衣生產。由於產業特性,我們這些年來全球布局,最遠到非洲都有設立工廠。相信之前有看過我文章的朋友,可能讀過那些設廠時驚心動魄的故事了。

幾年前有一次去非洲巡廠時,剛好偕同當地主管逮到一個工人偷竊,我們對他進行了處罰(處罰就是依據廠務法規公告罰款,非洲擁有全世界最完整先進的勞動法律,是不可能動用什麼私刑的;依據我們的投資經驗,越是落後的國家,其勞動法律越是先進完整)。

隔天一大早,這個工人看到了我,衝過來大喊一聲「Good morning Sir」,然後要擁抱我。我愣了一下,還是接受了他的擁抱。若是在台灣,如果你前一天被老闆捉到偷東西,隔天看到老闆,應該會遮遮掩掩,閃躲都來不及了,搞不好被捉到當天就提辭呈了,怎麼還會跑過來要抱抱?我忍不住問他怎麼回事。

「Boss,你昨天抓到我偷東西,也處罰我了對不對?我們應該是兩清了,Today is a whole new day,你為什麼還一直活在過去呢?」他用英文回答我。

當下我真的是被教育到了。這個行為在台灣搞不好會被解釋成不知羞恥、不要臉。但是這後面所具備的思維,比我們想的先進太多了。

在儒家思想的教育下,我們談傳統文化中的禮義廉恥、四維八德,君君臣臣父父子子,你犯了錯,基本上你就是帶罪之身,所以請你在行為上、心態上,都要顯露出這個「帶罪之身」的樣子!但是在西方,大家談的是合約精神、公平正義、在商言商、人權平等,我昨晚偷東西被抓,你懲罰了我,所以我們現在是兩不相欠,在法理上是一比一,我已經償還了我的責任了。

設想,如果是一個台籍幹部過來管理這些工人,真的可能會因為文化的差異而水土不服,甚至引發暴動。在這個經驗後,我們有計畫地讓非洲的管理當地化,到現在,幾乎已經沒什麼台灣主管在那裡了。非洲自治、聘用當地人擔任管理職,而非洲的績效也在當地能夠因地制宜。在良善的管理下,訂單生產及業績也蒸蒸日上。

領導與管理,其實就是邏輯加常識,每個文化都有每個文化的底蘊和特色,但貫穿這一切的,其實就是人跟人的基本尊重,你尊重別人,別人就會尊重你。你高高在上,所對應的就是別人找到機會反抗。很多人問我海外設廠管理之道,其實就是這幾句話而已。

PS.那個非洲同事在前一天被處罰後,隔天看到我還想擁抱我,可見我平常對人真的還算不錯吧!

讓別人贏:在人生多重角色中,55個修煉與覺察的智慧

作者: 黃冠華Sunny Huang

出版社:商業周刊

出版日期:2022/05/12

※本文由商周.com授權刊載,未經同意禁止轉載。