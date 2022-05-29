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前一天偷竊被抓的同事…今天來擁抱我 黃冠華：管理＝邏輯＋常識

商業周刊／ 黃冠華
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.旭榮集團從事針織布料製造和成衣生產，近年全球布局連非洲都設有工廠。

2.旭榮執行董事黃冠華到非洲巡廠時，曾遇過主管逮到工人偷竊並罰款，沒想到隔天工人遇到他竟主動打招呼、擁抱他。

3.領導與管理，其實就是邏輯加常識，每個文化都有每個文化的底蘊和特色，但貫穿這一切的，其實就是人跟人的基本尊重。即便是海外設廠皆然。

我服務的企業旭榮集團，從事的是針織布料製造和成衣生產。由於產業特性，我們這些年來全球布局，最遠到非洲都有設立工廠。相信之前有看過我文章的朋友，可能讀過那些設廠時驚心動魄的故事了。

幾年前有一次去非洲巡廠時，剛好偕同當地主管逮到一個工人偷竊，我們對他進行了處罰（處罰就是依據廠務法規公告罰款，非洲擁有全世界最完整先進的勞動法律，是不可能動用什麼私刑的；依據我們的投資經驗，越是落後的國家，其勞動法律越是先進完整）。

隔天一大早，這個工人看到了我，衝過來大喊一聲「Good morning Sir」，然後要擁抱我。我愣了一下，還是接受了他的擁抱。若是在台灣，如果你前一天被老闆捉到偷東西，隔天看到老闆，應該會遮遮掩掩，閃躲都來不及了，搞不好被捉到當天就提辭呈了，怎麼還會跑過來要抱抱？我忍不住問他怎麼回事。

「Boss，你昨天抓到我偷東西，也處罰我了對不對？我們應該是兩清了，Today is a whole new day，你為什麼還一直活在過去呢？」他用英文回答我。

當下我真的是被教育到了。這個行為在台灣搞不好會被解釋成不知羞恥、不要臉。但是這後面所具備的思維，比我們想的先進太多了。

在儒家思想的教育下，我們談傳統文化中的禮義廉恥、四維八德，君君臣臣父父子子，你犯了錯，基本上你就是帶罪之身，所以請你在行為上、心態上，都要顯露出這個「帶罪之身」的樣子！但是在西方，大家談的是合約精神、公平正義、在商言商、人權平等，我昨晚偷東西被抓，你懲罰了我，所以我們現在是兩不相欠，在法理上是一比一，我已經償還了我的責任了。

設想，如果是一個台籍幹部過來管理這些工人，真的可能會因為文化的差異而水土不服，甚至引發暴動。在這個經驗後，我們有計畫地讓非洲的管理當地化，到現在，幾乎已經沒什麼台灣主管在那裡了。非洲自治、聘用當地人擔任管理職，而非洲的績效也在當地能夠因地制宜。在良善的管理下，訂單生產及業績也蒸蒸日上。

領導與管理，其實就是邏輯加常識，每個文化都有每個文化的底蘊和特色，但貫穿這一切的，其實就是人跟人的基本尊重，你尊重別人，別人就會尊重你。你高高在上，所對應的就是別人找到機會反抗。很多人問我海外設廠管理之道，其實就是這幾句話而已。

PS.那個非洲同事在前一天被處罰後，隔天看到我還想擁抱我，可見我平常對人真的還算不錯吧！

讓別人贏：在人生多重角色中，55個修煉與覺察的智慧

作者： 黃冠華Sunny Huang

出版社：商業周刊

出版日期：2022/05/12

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