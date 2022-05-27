家人自主管理攏免驚！台中智選假日飯店推親子防護專案

無論隔離政策是3+4或0+7，若遇上家人有居家隔離或自主健康管理需求，孩童的居家安全及照護問題，讓家長又陷入憂心苦惱。基於關懷兒童健康安全的初衷，台中公園智選假日飯店率先推出由家長陪同入住的「親子防護專案」，對於有分流住宿需求的家庭及兒童展開雙臂熱誠歡迎。

飯店貼心釋出每日最低999元即可入住的佛心價(原價5,500元)，不分平假日皆可適用，希望「外宿價格」不會再是家人躊躇不前，或不能完整居隔的擔慮及考量。

本土疫情嚴峻，全國累積確診人數已超過155萬人，近一週以來每日平均確診人數都在8萬人以上，9歲以下兒童更超過6萬人染疫。

令家長擔心的是，雖然6至11歲兒童已有疫苗供應，但由於現有新冠肺炎疫苗，都是將十幾年疫苗開發研製過程，壓縮成一年不到的緊急使用授權(EUA)疫苗，家長普遍抱持觀望態度，擔心未知的疫苗副作用，導致疫苗接種意願低於三成，而5歲以下幼童目前尚無疫苗可施打。

台中公園智選假日飯店總經理郭子毓表示，隨著全台確診人數持續增加，有不少民眾選擇把家留給需要「一人一室」居家隔離或確診的家人，自己則帶著孩童外宿入住爸媽家或親友家。

其實，有時民眾怕打擾親友，也常詢問飯店連續長天期的住宿價格，但卻因為預算考量，最後還是住在家裡。

體察到疫情下的民眾需求，也意識到兒童染疫的嚴重性，台中公園智選假日飯店推出「親子防護專案」，即日起只要民眾攜帶一名15歲以下孩童入住4天或7天，即可享受每日最低999元入住標準客房。