家人自主管理攏免驚！台中智選假日飯店推親子防護專案

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
飯店體察到疫情下的民眾需求，決和家長一起守護寶貝的健康。記者宋健生/攝影
飯店體察到疫情下的民眾需求，決和家長一起守護寶貝的健康。記者宋健生/攝影

無論隔離政策是3+4或0+7，若遇上家人有居家隔離或自主健康管理需求，孩童的居家安全及照護問題，讓家長又陷入憂心苦惱。基於關懷兒童健康安全的初衷，台中公園智選假日飯店率先推出由家長陪同入住的「親子防護專案」，對於有分流住宿需求的家庭及兒童展開雙臂熱誠歡迎。

飯店貼心釋出每日最低999元即可入住的佛心價(原價5,500元)，不分平假日皆可適用，希望「外宿價格」不會再是家人躊躇不前，或不能完整居隔的擔慮及考量。

本土疫情嚴峻，全國累積確診人數已超過155萬人，近一週以來每日平均確診人數都在8萬人以上，9歲以下兒童更超過6萬人染疫。

令家長擔心的是，雖然6至11歲兒童已有疫苗供應，但由於現有新冠肺炎疫苗，都是將十幾年疫苗開發研製過程，壓縮成一年不到的緊急使用授權(EUA)疫苗，家長普遍抱持觀望態度，擔心未知的疫苗副作用，導致疫苗接種意願低於三成，而5歲以下幼童目前尚無疫苗可施打。

台中公園智選假日飯店總經理郭子毓表示，隨著全台確診人數持續增加，有不少民眾選擇把家留給需要「一人一室」居家隔離或確診的家人，自己則帶著孩童外宿入住爸媽家或親友家。

其實，有時民眾怕打擾親友，也常詢問飯店連續長天期的住宿價格，但卻因為預算考量，最後還是住在家裡。

體察到疫情下的民眾需求，也意識到兒童染疫的嚴重性，台中公園智選假日飯店推出「親子防護專案」，即日起只要民眾攜帶一名15歲以下孩童入住4天或7天，即可享受每日最低999元入住標準客房。

專案全程採線上預約，有需求的名眾請上台中公園智選假日飯店官方粉絲團，點選貼文連結即可進行線上預約。

家人自主管理攏免驚！台中公園智選假日飯店推「親子防護專案」1晩999元。記者宋健生/攝影
家人自主管理攏免驚！台中公園智選假日飯店推「親子防護專案」1晩999元。記者宋健生/攝影

疫苗

延伸閱讀

全民權證／致伸 選中長天期

殖利率飆高 投信：掌握債市投資的甜蜜點

5/24【早晨財經速解讀】國泰金Q1海外損益開始虧損 金融股補跌行情?

搶美元優利方案 專家：小心「賺了利差、賠了匯差」

相關新聞

小而美的航海王 散裝航商正德調整體質 讓業績大放異彩

台灣海運公司總部普遍設在北部，但高雄港有一家以「小而美」之姿竄起的散裝船航商正德（2641）近年來甚受投資人青睞。繼去年交出獲利創新高佳績後，今年第1季營運續締新猷。預期明年隨著6艘新船到位，業績可再放異彩。

約羅智先卻一直吃閉門羹，為何吳旻潔大動作對房東統一喊話？

這應該是誠品生活董事長吳旻潔接班以來，開過最長的股東會，也是史上最多股東提問的誠品股東會：從早上9點，開到中午12點才結束。

貿協電動車產業CEO春季班結訓 助台供應鏈爭一席之地

貿協「電動車產業CEO春季班」於今(27)日圓滿結訓，今年的課程主題為「軟體定義汽車(Software Defined ...

誠品信義續約卡關檯面化 吳旻潔：不想安靜被消失

誠品信義店存續與否，取決於主要房東統一集團。誠品生活董事長吳旻潔今天在股東會上吐露心聲，正式把續約卡關問題檯面化，但強調...

長榮鋼改選 ISS挺公司派牽動外資

長榮集團經營權關鍵第一戰長榮鋼鐵下月十日舉行股東會，對外資投票意向具有影響力的ISS（Institutional Shareholder Services）...

房產雷達／成都楊桃冰法拍藏玄機 專家：投資客淘金祕密管道

在北市西門商圈已經營50多年的成都楊桃冰店，近日法院公告將執行法拍，引起各界關注；仔細觀察法院公告，原來是該店面有太多人繼承持有，有人希望分一分，因此提出「變價拍賣」強制執行，並非店家財務亮紅燈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。