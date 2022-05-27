樂天市場：美妝、零食雜貨、保健食品類商品 跨境買氣夯

近年來受到疫情影響，消費者出國旅行計畫被迫中斷，跨境電商蓬勃發展。根據2022台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析表示，疫情期間消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，直接呈現在更多元的商品購買偏好之上。根據樂天市場觀察近一年站上數據，跨境商品整體銷售額提升近五成，其中又以「美妝」、「零食雜貨」、「保健食品」類商品最受消費者喜愛，近兩年更是相比往年提升了2倍，帶動站上整體買氣提升。

樂天市場站上的日本樂天官方旗艦店也觀察出，日系零食為最受消費者青睞的商品，占整體業績30%。而美妝保養品亦是熱門品項，站上日系開放彩妝、專櫃保養商品人氣居高不下，今年整體銷售量相較去年同期約提升三成，民眾雖然不能出國，依然透過境外購物來回味異國購物樂趣。

近日航空業者開賣日本冬季機票，民眾搶票造成官網大當機，不難看出消費者已迫不及待想要出國旅遊；樂天市場為了讓消費者在這段期間能夠透過日系商品創造濃濃日本感，集結了不同品類、品牌日系好物於日本樂天官方旗艦店，更推出領券限折優惠活動，即日起5月31日止，只要於結帳時輸入網頁提供代碼即可領取優惠券折現，就是要讓台灣民眾在解封之日到來前，也能輕鬆在家動動手指即能購買境外好物。

除了樂天市場站上的眾多跨境店家外，消費者亦可透過日本樂天官方海外轉運服務（Rakuten Global Express），只要註冊成為會員並完成認證後，便會獲得專屬的日本集運地址，即可開始於日本任一網站購物。無論是Super Delivery、ZOZOTOWN、MAGASEEK等日本人氣電商，或是Amazon、Yahoo! Shopping、UNIQLO日本熱門購物網站，讓消費者不用出國也能彷彿置身日本，透過 Rakuten Global Express服務將貨品直送到家。近兩年使用此服務的會員也逐漸提升，且大多會員所購買的品項為「美食」、「美妝」、「保養」類型品項。