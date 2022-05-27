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貿協電動車產業CEO春季班結訓 助台供應鏈爭一席之地

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
外貿協會電動車產業CEO春季班結業合影。圖／貿協提供
外貿協會電動車產業CEO春季班結業合影。圖／貿協提供

貿協「電動車產業CEO春季班」於今(27)日圓滿結訓，今年的課程主題為「軟體定義汽車(Software Defined Vehicle)」，為期六周豐富的課程吸引想進入電動車產業，或已成功進入產業供應鏈的CEO們參與，透過OEM及Tier 1大廠現身說法、實戰工作坊及Pitch簡報比賽等，協助學員掌握市場需求及關鍵技術，共同發掘電動車軟體定義新商機。

貿協董事長黃志芳於結訓典禮中表示，「軟體定義」是浩瀚的學問，不只將定義載具，未來更會主導我們的工作與生活層面，由本週開展的「台北國際電腦展(Computex)」中可以清楚看出：從前以硬體為核心，到近年逐漸走向由軟體主導的產業生態系。我們很幸運能身在歷史典範轉移的關鍵點，當全世界由燃油車快速轉換到電動車，台灣厚植的科技實力與完整的供應鏈，加上貿協連結全世界的商業平台，將能在課程結束後，繼續打造合作關係，讓我們的汽車及電動車產業能在國際上，為台灣爭得一席之地。

從全球減碳到ESG綠色布局思維，以電動車為首的智慧移動科技成為市場焦點，汽車產業發展迄今已逾百年歷史，期間極少面對如同電動車掀起的產業大革命，來勢洶洶的科技、供應鏈與商業模式變化，令傳統車廠、新創公司及各種科技大廠都紛紛投入龐大的資源，深怕無法取得先機。

貿協表示，為能協助國內有志之士瞭解電動車產業思維，培育具國際視野及ESG意識的新世代CEO進軍歐美電動車市場，今年「電動車產業CEO專班」邀請國內外重量級產業領袖及Tier 1供應商如：Continental、ZF；歐美汽車大廠：GM、Volkswagen Group及新興電動車公司：Indigo Technologies、 Karma Auto與專家講授，深入解析進入電動車供應鏈的務實策略。此外課程中規劃實戰工作坊，指導學員如何應用軟體提升產品及服務價值，並模擬向歐美大廠英文Pitch，聚焦呈現自身產品優勢與強化公司國際形象，同時也鼓勵大家多發掘創新解決方案，以便在快速競爭中站穩腳步。

貿協強調，CEO春季班課程雖已結束，但是貿協對學員提供的永續服務才剛開始；除經常性的汽車產業市場說明會、商機媒合會及各項相關的展覽外，亦將持續辦理電動車名家講座，不定期邀學員返校充電，並安排國外大車廠及一階供應商的參訪行程，讓CEO學員能開展國際視野、連結國際人脈。同時亦將透過貿協的數位攝影棚，協助拍攝學員公司產品的優質影片，並精準推荐重要買主，提供學員永續的服務。

貿協提及，此次春季班定位在「軟體定義的電動車」，迎合目前電動車產業最新主流趨勢及台灣汽車產業急須建構的軟體開發及軟硬整合能力，深受學員肯定，未來將持續辦理電動車產業CEO班，為營造台灣電動車產業生態系貢獻心力。

電動車 軟體 生態

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