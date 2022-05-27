慧榮送暖 援助社福機構快篩

NAND Flash控制晶片廠慧榮於今（27）日宣布，贊助COVID-19快篩試劑給予該公司長期贊助與配合志工活動的社福機構，包括世光教養院、心路基金會新竹分會、新北家扶發展學園、幸福基金會、向陽兒少之家、奇歷兒少之家及慢飛家族等。

慧榮表示，隨著台灣COVID-19疫情逐漸邁入高峰期，確診人數不斷攀升，照顧身心障礙和安置失依兒少的機構面臨龐大壓力，希望藉由提供快篩試劑，大幅降低機構內發生群聚感染的風險。

慧榮市場行銷暨研發資深副總，同時為其志工社社長的段喜亭表示，近期確診人數不斷飆升，主動關心平常志工服務與長期贊助的機構後，得知有快篩試劑嚴重不足的情形，因此快速採購進口一批快篩，以解決燃眉之急。也感謝崧閎有限公司，知道此舉是為了捐贈給兒少安置與身心障礙機構，當貨品一清關就優先發貨，讓機構內成員能在最短時間內收到快篩，進行必要檢測。

世光教養院院長彭少呈指出，竹東是新竹縣確診人數次多的地區，教養院目前服務82位中度和極重度身心障礙者，其中多數需坐輪椅或臥床，是最容易受到感染的高風險族群。院內快篩的對象包括所有出入醫院等高風險場所人員、確診者及所有接觸者，且除了院生，檢測對象還包括71位教保人員、社工和行政人員，因此快篩試劑需求量非常大。目前院內快篩試劑來源主要是靠民眾捐贈，非常感謝慧榮在快篩試劑嚴重不足時帶來及時雨。

張秀菊慈善基金會執行長郭碧雲則說，感謝慧榮捐贈快篩試劑給向陽兒少之家和奇歷兒少之家，幫助共同抗疫。目前院內12歲以下的孩子還未施打疫苗，學校感染風險極高，院內又是團體生活環境，快篩是避免群聚感染的重要工具，尤其在疫情期間募款更加困難的狀況下，這些快篩給予其最實質的幫助。

同時，慧榮也關心員工及其家人的健康，提供每位員工10劑快篩試劑。