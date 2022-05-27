快訊

對話曝光！徐巧芯紅線違規爭議案 警察局晚間公布密錄器畫面

下午才到白沙屯接駕 苗栗縣長徐耀昌晚間證實確診

慧榮送暖 援助社福機構快篩

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

NAND Flash控制晶片廠慧榮於今（27）日宣布，贊助COVID-19快篩試劑給予該公司長期贊助與配合志工活動的社福機構，包括世光教養院、心路基金會新竹分會、新北家扶發展學園、幸福基金會、向陽兒少之家、奇歷兒少之家及慢飛家族等。

慧榮表示，隨著台灣COVID-19疫情逐漸邁入高峰期，確診人數不斷攀升，照顧身心障礙和安置失依兒少的機構面臨龐大壓力，希望藉由提供快篩試劑，大幅降低機構內發生群聚感染的風險。

慧榮市場行銷暨研發資深副總，同時為其志工社社長的段喜亭表示，近期確診人數不斷飆升，主動關心平常志工服務與長期贊助的機構後，得知有快篩試劑嚴重不足的情形，因此快速採購進口一批快篩，以解決燃眉之急。也感謝崧閎有限公司，知道此舉是為了捐贈給兒少安置與身心障礙機構，當貨品一清關就優先發貨，讓機構內成員能在最短時間內收到快篩，進行必要檢測。

世光教養院院長彭少呈指出，竹東是新竹縣確診人數次多的地區，教養院目前服務82位中度和極重度身心障礙者，其中多數需坐輪椅或臥床，是最容易受到感染的高風險族群。院內快篩的對象包括所有出入醫院等高風險場所人員、確診者及所有接觸者，且除了院生，檢測對象還包括71位教保人員、社工和行政人員，因此快篩試劑需求量非常大。目前院內快篩試劑來源主要是靠民眾捐贈，非常感謝慧榮在快篩試劑嚴重不足時帶來及時雨。

張秀菊慈善基金會執行長郭碧雲則說，感謝慧榮捐贈快篩試劑給向陽兒少之家和奇歷兒少之家，幫助共同抗疫。目前院內12歲以下的孩子還未施打疫苗，學校感染風險極高，院內又是團體生活環境，快篩是避免群聚感染的重要工具，尤其在疫情期間募款更加困難的狀況下，這些快篩給予其最實質的幫助。

同時，慧榮也關心員工及其家人的健康，提供每位員工10劑快篩試劑。

志工 教養

延伸閱讀

基隆社區篩檢站快篩陽確診累計400人 給藥高達388人

防疫保單將到期 上班族不想浪費權益無症狀快篩果真確診

中央6月發放0到6歲孩子5劑快篩 高市可領到7支

台中2至12歲及和平居民普發快篩 30日起發放

相關新聞

誠品信義續約卡關檯面化 吳旻潔：不想安靜被消失

誠品信義店存續與否，取決於主要房東統一集團。誠品生活董事長吳旻潔今天在股東會上吐露心聲，正式把續約卡關問題檯面化，但強調...

房產雷達／成都楊桃冰法拍藏玄機 專家：投資客淘金祕密管道

在北市西門商圈已經營50多年的成都楊桃冰店，近日法院公告將執行法拍，引起各界關注；仔細觀察法院公告，原來是該店面有太多人繼承持有，有人希望分一分，因此提出「變價拍賣」強制執行，並非店家財務亮紅燈。

返台潮蠢蠢欲動！海外遷入增三倍 創6年新高

隨著與病毒共存的概念成為主流，全球各國陸續解封，根據內政部統計，今年1到4月從外國遷入人口數共1.58萬人，比去年約40...

陽明股東會通過配息20元 董座：不追求市占率追求毛利率

陽明（2609）今(27)日舉行111年度股東常會，會中通過110年度財務報告，並配發現金股利每股新台幣20元。 陽明股...

搶進元宇宙 亞洲第一個兒童NFT藝術創作平台誕生

元宇宙時代來臨，Z世代兒童創意也隨著NFT快速成長受到矚目，亞洲第一個專為0-16歲孩童開創的NFT藝術平台「元夢家ki...

客庄券31日截止 明起前100人用券 就可獲500元超商禮券

客家委員會為推出的振興加碼券「客庄券2.0」，使用期限延長至5月31日止，為把握最後時間催高使用率，客委會今表示，從28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。