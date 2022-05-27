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SCFI運價指數連兩周上揚 貨櫃三雄樂

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導

隨著上海解封，各區域線的運輸量逐漸恢復，今(27)日出爐的最新一期SCFI貨櫃運價指數連2周上揚，指數微幅上漲12.66點至4175.35點，漲幅0.3%；而且運價自5月開始跌幅就持續收斂，5月的SCFI指數僅跌0.05%，支撐力道強勁，將有利貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）營收表現。

本周看的出來區域航線的運價表現比長程線出色，SCFI小漲，歐洲線的表現也是小漲，根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達5,865美元，較前一週上漲3美元，漲幅0.05%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達6,589美元，較前一週下跌25美元，跌幅0.37%。

至於表現一直相當穩健的遠東到美西、美東線，本周是開出小跌走勢，每FEU(40呎櫃)達到7,776美元，較前一周下跌112美元，跌幅1.41%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到10,505美元，較前一周下跌55美元，跌幅0.52%。

區域線的部分，南非、波斯灣線的漲幅較大；至於近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)運費較前一週持平；遠東到東南亞較前一周上漲15美元，達1009美元，漲幅1.5%；遠東到韓國運費與前一週上漲3美元。

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