叡揚：實施員工持股信託 提供相對50%獎勵比例

叡揚（6752）今（27）日召開股東常會，順利通過董事改選，叡揚2021年受惠雲端及資安蓬勃發展，營收與獲利同創新高，每股純益（EPS）達4.7元，會中通過每股擬配發現金股利2.2元及股票股利0.6元，於完成股票股利發放後，叡揚資本額將增至3億元以上。此外，叡揚持續永續經營精進公司治理，今年5月開始實施員工持股信託案，以吸引留任及激勵關鍵人才，員工每月提撥薪資，叡揚提供相對50%獎勵比例。

叡揚董事長張培鏞表示，這是希望幫員工儲存長期的退休金，透過穩定的企業營運發展，鼓勵員工儲蓄及照顧退休生活的平衡點。另，去年甫購入的北投士林科技園區創富中心大樓，5月底已完成員工進駐，此辦公區有兩層樓，以研發團隊為主，可容納200～300多人，叡揚在台北、台南、高雄皆有據點，目前在台北有兩個辦公地點，包含中山區的德惠街總部、北投士林科技園區創富中心大樓，提供員工更多工作地點選擇及更舒適的工作環境。

著眼碳盤查議題升溫，叡揚以廣為各大醫院做為無紙化評鑑的「醫院評鑑平台」為基礎，進一步調整為碳盤查合規管理協作平台，並以雲端租用模式符合廣泛中小型製造業淨零碳排合規需求，以導入ISO 50001為例，協助企業透過系統化方法高效取得國際認證，突破文管、人管、事管、稽核等四大挑戰，一處管理全組織合規的籌備進度，協助企業輕鬆管理碳盤查合規認證的人、事、時、地、物（文件），目前已有製造業客戶導入。