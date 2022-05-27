返台潮蠢蠢欲動！海外遷入增三倍 創6年新高

桃園機場入境旅客。記者季相儒/攝影

隨著與病毒共存的概念成為主流，全球各國陸續解封，根據內政部統計，今年1到4月從外國遷入人口數共1.58萬人，比去年約4000人，多出約三倍，為2017年，6年以來新高；不過，遷出人口16.3萬，比去年同期4萬人也大增三倍，寫下新高，專家指出，如無意外，今年應是近年淨遷出人數最高的一年。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，共存成為主流，全球各國陸續解封，入境不再十分麻煩，許多滯留海外民眾紛紛返國，是遷入人口大增主因。

另外，疫情造成各國人口無法像以往自由移動，又加上我國戶籍法有兩年未回國即辦理遷出的設計，疫情下民眾「出不得、進不來」的狀態讓前兩年外國移入人口停滯，但移出人口暴增，隨著疫情緩解與居家隔離政策改變，遷出人口應會逐年下降。

從總人數來看，今年僅1到4月遷入人口達15,881人，遷出人口達163,340人，淨遷出人口為147,459人，前四月淨遷出人口數已經是2017年以來的新高。

徐佳馨指出，推估多為因疫情無法順利返台民眾因戶籍法被遷出所致，當疫情逐漸回復正常後，人口應會回流，不過相較於過往台商返台潮，接下來的海外回台潮主要是處理行政庶務，加上台幣近期走軟，以及政府打房壓力等因素，並不容易產生所謂的海歸購屋潮。

在各區域表現上，可以發現人口較常往返外國的縣市主要在六都，雙北市因海外就學、就業、生活者眾，因此在數量上為最多，其中以淨遷出人數來看，北市為35,175人，新北市為33,666人，高雄為15,379人位居前三，台中、桃園與台南緊追在後，不過值得一提的是，在六都之外，彰化縣淨遷出達4,609人。

徐佳馨指出，彰化有不少台灣企業隱形冠軍，不少業主有公司產線或是資產海外布局的需求，另外子弟也有出國的規劃，形成了相當特殊的型態。