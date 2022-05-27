志強股東會通過配發3.5元股息 創見董座束崇萬當選獨董

志強-KY（6768）今(27)日召開股東常會，通過配發3.5元現金股利，其中2.5元由資本公積發放。會中並完成董事改選，陳維家獲選續任董事長，而創見資訊（2451）董事長束崇萬亦當選獨立董事，格外引人注目。

陳維家表示，邀請束崇萬擔任獨董，主要期待他能將在電子業界累積的豐富經驗帶來志強，協助公司推動自動化。

志強今天舉行上市後首場股東常會，刻意安排在與台中高鐵站十分接近的南山人壽教育訓練中心舉行，以方便各地的股東前來參與股東會。

志強越南廠去年第3季因疫情影響停工近3個月，導致營收下滑，集團全年合併營收123.35億元、年減8.7%，但在成本有效管控、生產效率提升下，稅後純益6.46億元、年增57.9%，每股稅後純益達3.42元。

志強去年成品鞋共生產3,248.5雙、年減0.8%，越南區占比57.9%，柬埔寨區占42.1%。其中，越南區生產1,880.8萬雙，未來仍將作為集團主力生產基地，並持續提高自動化設備比例；柬埔寨區去年生產1,367.7萬雙鞋，後續將持續擴充產能。

陳維家表示，因應全球化布局，志強未來除了緬甸新生產基地之外，也將在印尼建立新生產基地，同時在柬埔寨購入的廠房，增加第二個生產基地。

志強為國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域。全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。

根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場的年複合成長率為5.01%，伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。志強今年前四月合併營收52.64億元、年增約1.1%。