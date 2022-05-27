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旺宏：80%生意和PC無關 NOR車用增、Q3價格有望向上

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

旺宏（2337）今（27）日召開股東會，會後旺宏董事長兼執行長吳敏求接受媒體線上聯合訪問時提到，雖然近期消費PC市場雜音不斷，但公司80%生意和PC無關，相關事業穩定發展，如公司NOR車載市場可以一枝獨秀，這是公司有獨到技術，車用在旺宏NOR占比約16%，目前看來會有更多車用新領域發展。

回應提問，吳敏求也強調，旺宏NOR瞄準非PC相關如工業、車用以及伺服器等領域且持續尋找新客戶，從全球發展來看，每天進展都不錯，「我也每天盯他們看」，讓公司逐步擺脫季節因素，如同法說會上提到第2季價格是持平或有機會向上，第3季看來也是如此。

他也強調，公司策略減量減少PC相關應用，主要是公司產能有限的策略，近年策略也奏效，得以使公司維持穩定營業額與毛利率。旺宏的策略是有限資源支持較高獲利的生意，在有限產能下追求最高的獲利，對長期客戶提供能實現的承諾。

媒體追問車用進展，他也指出，不論車或是電動車首先跟車用半導體廠合作設計初期就需要兩年，客戶後續驗證要兩年，生產導入生產需要6-8年，因此初期設計時的貢獻看不到，但後面會看到很多效益穩健貢獻，「可以保證三年後旺宏比現在更好」。

另外，媒體詢問日本遊戲機客戶議題，他說，上次法說會上說法仍維持，歐美日需求相對好，台灣與大陸應用則積極避開PC消費市場，至於遊戲部份看法雖然不評論大客戶，但客戶硬體出貨減少是受零組件缺貨影響，實際和旺宏部分無關，上半年遊戲市場相對較淡下半年則是相對旺季，我們也已和客戶溝通也準備就緒。

旺宏 法說會

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