第五屆好食好事食農加速器 吸引逾百團隊關注　

誰是食農新創界的明日之星？輔導台灣食農新創的好食好事基金會，目前進行第五屆加速器團隊資格審核，觀察報名狀況並未受到物價波動、疫情升溫等因素影響，不僅報名期間多達140家以上食農團隊欲了解詳情，最終亦有60家完成報名，其中循環經濟類型報名成長最明顯，全植物性食品最豐富多元，而地方產品創生團隊則報名最踴躍。

好食好事基金會於2018年推動「好食好事加速器種子計畫」，秉持捐助人代表魏應充初衷，輔導食農產業創新，培育更多食領域人才。加速器計畫今年邁入第五屆，免費提供入選團隊專業課程學習與業師輔導，並媒合投資人與提供百萬獎金助新創團隊發展。

分析今年報名狀態，好食好事觀察到近年有許多台灣食農團隊看見「永續」商業契機，紛紛成立公司再利用農業或食品加工廢棄物，投入循環經濟行列，報名隊伍數量與前幾屆相比成長不少；另外，營養保健公司漸以植物性、草本為產品核心，舉凡植物奶、中草藥、康普茶等全植物性食材如雨後春筍般嶄露頭角，顯示社會越來越能接受全植食品為消費選擇。