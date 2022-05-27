誠品展店腳步未歇 未來三年內海內外再開四大店

誠品24小時書店「誠品信義店」租約即將在2023年底到期，但主要房東統一卻遲遲未回覆，引起大眾關心，甚至有股東喊話要自救，誠品生活（2926）董事長吳旻潔強調，絕對會極力爭取，同時，她也指出，誠品海內外展店步驟未歇，未來三年，還有1家海外大型店面、3家大型國內店面即將開幕。

國內展店方面，吳旻潔指出，亮點最大的為「誠品新店裕隆城旗艦店」，該店是近30年來，規模最大的實體通路店面，規劃樓層B1～4樓共1.9萬坪，預計2023年中開幕，另，明年第3季還有台中七期大型店，樓層為B1～7樓共7,500坪，誠品台南碳佐麻里則預計在2024第4季開出。

海外展店方面，誠品東南亞首店、進駐馬來西亞吉隆坡武吉免登商圈的The Starhill，預計在今年12月試營運，營業範圍為3樓、GF部分區域，規模2,000坪為複合生活店型，書店結合餐飲也會帶進台灣品牌，品牌數約50～60個。

吳旻潔表示，The Starhill位於吉隆坡武吉免登商圈，該位址等同北市的信義計畫區，附近有眾多五星級飯店品牌，也有超過10家購物中心，人流量相當大，特別的是，這也是誠品首度和國際精品LV出現在同一個建築。

誠品生活近年全力發展全通路營業策略，目前海內外展店總規模為45家，其中海外10家，國內35家，至於誠品社區型店面，目前僅有去年10月開出的內湖店一家，吳旻潔透露，社區型店面今年上半年受到疫情影響延後，不過預期今年全台至少會再展店5家以上，第2家社區型店面預計坐落新北市，希望2025年社區店可達到100家規模。

展望今年，吳旻潔表示，誠品生活將持續強化近年執行的全通路營業策略，打造台灣為全通路基礎建設最完善基地，實現線上下流量互導共生關係，把握會員經濟為核心獲利營運模式，經營多元社區文化生活，開拓以誠品生活相關營業範疇為圓心之全通路生態圈。