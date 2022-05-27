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陽明股東會通過配息20元 董座：不追求市占率追求毛利率

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明(27)日舉行111年度股東常會，會中通過110年度財務報告，並配發每股新台幣20元現金股利。陽明提供
陽明(27)日舉行111年度股東常會，會中通過110年度財務報告，並配發每股新台幣20元現金股利。陽明提供

陽明（2609）今(27)日舉行111年度股東常會，會中通過110年度財務報告，並配發現金股利每股新台幣20元。 陽明股東會中，多位小股東登記發言，希望陽明快點建造船舶、造櫃，旗下散裝航運光明海運再度申請上市櫃，希望好好物流併購航空貨運承攬商等。

也有有小股東認為，陽明過去10年並未配息，好不容易去年大賺，應該要照顧股東，配息率僅41%過於低，反觀其他交通部為大股東的如台航（2617）配息率達63%，而政府是大股東中鋼（2002）和彰銀（2801）等配息率均超過70%，可見陽明配息率太低，希望陽明能拉高股利，即便多配給股東每股10元，手中現金仍會超過1000億元。

陽明董事長鄭貞茂表示，就船隊規劃陽明三分之一為自有船，三分之二租船，現在造船、造櫃的成本都已經偏高，避免高價造船，依自有船、租船比例財務模型計算買船計畫；另外，也不排除購入二手船，會逐步提升自有船的比例，陽明不追求市占率，追求毛利率。

陽明今天股東會響應數位化趨勢與兼顧防疫需要，陽明海運本年度股東常會除實體召集外，另以視訊輔助方式召開，股東可透過集保結算所推出之「股東會視訊會議平台」參與股東會，以提供給股東更多元便利的參與管道。

陽明海運110年合併營業收入為新台幣3,336.87億元，稅後淨利為新台幣1,652.69億元，稅後EPS為48.73元，營收與獲利均創歷史新高。

而展望今(111)年，根據專業海運諮詢機構Alphaliner最新報告，貨櫃航運需求成長4.9%，艙位供給成長4.3%，需求仍大於供給，但全球通膨拖累經濟復甦的疑慮與新型變種病毒(Omicron)擴散仍是影響經濟前景的不確定因素，貨櫃航運市場未來發展仍存有諸多挑戰﹕

面對瞬息萬變的市場狀況，陽明海運將持續精進服務品質，航線經營方針將搭配公司船舶布建計畫，在東西向航線維持聯盟服務競爭力，南北向航線尋求南美、澳洲與西印度擴艙機會以穩固市場佔有率，近洋航線則強化與遠洋航線之合作綜效。

同時持續推動數位轉型計畫，推廣如線上智能客服、新版網路訂艙介面、手機APP訂艙、ePayment及機器人自動對帳服務等E化服務；同時也因應國際環保法規趨勢，持續推動綠色節能船隊，包含強化船舶安全與環境管理系統、現有營運船隊落實船舶能源效率管理計畫(SEEMP)與船舶能源效率營運指數(EEOI)，並藉船舶航行姿態最佳化、燃油能效管理系統開發建立船隊船期動態監控，積極降低溫室氣體排放，以符合永續航運之目標。

股東會 陽明海運

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